V Banskej Bystrici vytvorili koncepciu rozvoja školstva do roku 2026

Banská Bystrica 17. februára (TASR) – Starostlivosť o školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica patrí medzi kľúčové. Napriek náročnému obdobiu pandémie nového koronavírusu vytvoril spracovateľský tím koncepciu rozvoja školstva až do roku 2026. Dokument mapuje súčasný stav materských a základných škôl, vymedzuje ciele, priority a opatrenia na päť rokov. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Pri tvorbe koncepcie sa v období od septembra 2020 do novembra 2021 realizoval dotazníkový prieskum a stretnutia s riaditeľmi škôl a zariadení, pedagogickými i odbornými zamestnancami, s odborníkmi v oblasti poradenstva, ale i s predstaviteľmi organizácií, ktoré majú v meste vplyv na vzdelávanie.



Spracovateľský tím identifikoval dva kľúčové problémy. „Ide o chýbajúci systém hodnotenia a nedostatočný systém poradenstva v školstve. Absentujú nástroje motivácie učiteľov pre profesijný rast, pretrváva uniformita školstva, nerozvíja sa inovatívnosť, zvyšuje sa nespokojnosť spoločnosti so školstvom. Zároveň chýbajú vo vyučovacom procese podporné služby odborníkov či sociálni pedagógovia. Do budúcna bude preto potrebné zvýšiť počet odborných zamestnancov, detských psychológov, pedagogických asistentov, ako i asistentov učiteľov,“ zdôraznila Magdaléna Bernátová, spracovateľka Koncepcie rozvoja školstva mesta Banská Bystrica na roky 2021 – 2026.



„Verím, že vďaka podnetom a potrebám zahrnutým v koncepcii bude mať školský úrad s čím pracovať a podarí sa nám napredovať. Som presvedčený, že by bolo vhodné, keby sa status učiteľa vrátil na miesto, ktoré mu v minulosti patrilo. Bez dobrých učiteľov bude v budúcnosti len ťažko realizovať akúkoľvek koncepciu,“ doplnil primátor Ján Nosko.



Napriek desiatkam miliónov eur, ktoré samospráva do rekonštrukcie materských i základných škôl za posledné roky investovala, plánuje pokračovať v modernizácii tried či znižovaní energetickej náročnosti budov. Dôležitý je preto energetický audit 33 mestských objektov, ktorý si dala vypracovať vďaka získaným eurofondom ešte vlani.