V Banskej Bystrici vzniklo miesto slúžiace pre ľudí v núdzi

Banská Bystrica 3. novembra (TASR) – V Banskej Bystrici vzniklo miesto, ktoré je prvou pomocou pre ľudí v núdzi. Poskytuje základné sociálne poradenstvo a aj pomoc pri zabezpečovaní prepravy pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová.



Dodala, že súčasťou sú aj prístup k internetu, možnosť tlačiť a skenovať dokumenty, ale aj pomoc s ubytovaním či integráciou utečencov z Ukrajiny. Pripomenula, že o bezplatné sociálno-poradenské služby môžu požiadať obyvatelia v núdzi i návštevníci mesta v novootvorených priestoroch na ulici Kláry Jarunkovej 1. Zriadilo ju mesto v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Banskej Bystrici. Kancelária prvého kontaktu bude otvorená každý pracovný deň v čase od 9.00 do 13.00 h. K dispozícii v nej budú štyria vyškolení pracovníci.



Hovorkyňa spomenula, že ľudia do kancelárie môžu prísť s rôznymi problémami. Patria sem strata zamestnania, prudká inflácia, vysoký nárast cien potravín či energií. Doplnila, že priestor aj toalety sú bezbariérové, nachádza sa v ňom detský kútik i miesto na prebaľovanie a k dispozícii je aj rýchle občerstvenie. "Ambíciou je postupom času vybudovať kaviareň, v ktorej budú zamestnaní zdravotne a sociálne znevýhodnení obyvatelia," spresnila.