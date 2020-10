V Banskej Bystrici vznikne zariadenie pre seniorov s 31 lôžkami

Banská Bystrica 19. októbra (TASR) – V Banskej Bystrici pribudne viac ako 30 lôžok pre seniorov vyžadujúcich dlhodobú starostlivosť. Samospráva nové kapacity vybuduje rekonštrukciou vlastných nevyužitých priestorov na Uhlisku, informovala hovorkyňa primátora mesta Zdenka Marhefková.



V mestskej budove na Ulici 9. mája sa už dnes nachádza zariadenie opatrovateľskej služby s týždňovou formou pobytu, po rekonštrukcii jedného z poschodí pribudne aj 31 lôžok určených na dlhodobú starostlivosť klientov. „V budúcom roku chceme realizovať obnovu ďalšieho pavilónu aj s nákupom potrebného vybavenia a celkovou debarierizáciou objektu, aby plnohodnotne slúžil na plánované účely,“ povedal primátor Ján Nosko.



Rekonštrukcia budovy prebieha postupne, v uplynulých rokoch boli za takmer 170.000 eur vymenené všetky pôvodné okná a dvere. Ďalších približne 100.000 eur mesto investovalo do prestavby jedného zo štyroch pavilónov, ktorý by mal slúžiť 11 seniorom. V tomto roku chce samospráva stihnúť ešte prístavbu výťahu, rekonštrukciu ďalších dvoch pavilónov s kapacitou 20 lôžok plánuje v budúcom roku.



Mesto okrem toho investuje aj do existujúcich zariadení sociálnych služieb, ktoré vybavilo napríklad novým kamerovým systémom. Zariadenie Jeseň na sídlisku Fončorda okrem toho dostalo nový jedálenský nábytok, ako aj nábytok do izieb klientov. Na Krivánskej ulici zas pribudli postele s elektrickým zdvihom a polohovaním.