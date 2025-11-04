< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici vznikol mestský mládežnícky parlament
Podnet pre vznik mládežníckeho parlamentu vzišiel priamo od mladých ľudí.
Autor TASR
Banská Bystrica 4. novembra (TASR) - Banská Bystrica sa pripája k samosprávam, ktoré zapájajú do verejného diania aj mladých ľudí. Mestské zastupiteľstvo v utorok schválilo vznik Mestského mládežníckeho parlamentu Banská Bystrica (MMP BB) ako poradného orgánu mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Podnet pre vznik mládežníckeho parlamentu vzišiel priamo od mladých ľudí. Tí sa spojili okolo aktívneho Banskobystričana Mateja Rudnického s iniciatívou vytvoriť priestor pre mladých, kde môžu slobodne vyjadriť svoje názory a prispievať k pozitívnym zmenám v meste.
Primátor Ján Nosko uviedol, že v reakcii na potrebu systematickej práce v lete zriadili pozíciu koordinátorky práce s mládežou, ktorá bude zároveň pôsobiť ako koordinátorka novovzniknutého mládežníckeho parlamentu. „V našom meste žije mnoho šikovných mladých ľudí. Verím, že táto iniciatíva nám pomôže nastoliť vzájomný dialóg a prispieť k tvorbe mesta, v ktorom chcú mladí žiť, kde môžu realizovať svoje sny a aktívne sa podieľať na jeho rozvoji,“ poznamenal Nosko.
MMP Banská Bystrica bude slúžiť ako platforma pre dialóg medzi mladými vo veku 15 až 23 rokov a vedením mesta. Jeho hlavným cieľom bude najmä zapájať mladých ľudí do tvorby a pripomienkovania verejných politík, rozvíjať občiansku angažovanosť a participáciu, vytvárať priestor na spoluprácu medzi mladými, mestom, školami i organizáciami a prinášať nové nápady a projekty, ktoré zlepšia kvalitu života v Banskej Bystrici.
„Mestský mládežnícky parlament bude hlasom mladých ľudí v Banskej Bystrici. Našou ambíciou je, aby sa mladí stali aktívnymi spoluautormi zmien v meste, nielen ich pozorovateľmi,“ uviedla koordinátorka práce s mládežou Michaela Dvorská.
Ďalším krokom v procese vzniku parlamentu bude ustanovujúce valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 3. decembra. Po jeho konaní oficiálne predstavia vedenie parlamentu a jeho pracovné skupiny. Záujemcovia, ktorí by sa chceli stať súčasťou MMP, sa môžu prihlásiť prostredníctvom prihlasovacieho formulára dostupného na webovej stránke mesta.
