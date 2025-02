V Banskej Bystrici za víkend transplantovali rekordných sedem orgánov

Banská Bystrica 27. februára (TASR) - Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici má za sebou rekordný transplantačný víkend. Zdravotníci od piatka (21. 2.) do pondelka (24. 2.) transplantovali až sedem orgánov, čo sa v takom krátkom čase podarilo prvýkrát v histórii banskobystrického transplantačného centra. Nemocnica o tom informovala na sociálnej sieti.



Rušný víkend v transplantačnom centre v Banskej Bystrici sa začal v piatok, keď zdravotníci vykonali multiorgánový odber a transplantáciu pečene. "V sobotu (22. 2.) pomohla trom pacientom zmeniť život výmena jednej chorej pečene a dvoch obličiek. V nedeľu (23. 2.) tím transplantoval dve pečene a v pondelok ešte jednu obličku," priblížila nemocnica.



Nové orgány tak v banskobystrickej nemocnici počas jedného víkendu dostalo sedem pacientov, z toho päť mužov a dve ženy. V takom krátkom čase sa to podarilo prvýkrát v histórii miestneho transplantačného centra.



"Približne 50 zdravotníkov bolo v pohotovosti takmer nonstop a vynaložilo enormné úsilie, aby zladili celý proces od odberu orgánov, transportu pacientov do centra, zhodnotenia ich stavu, prípravy transplantácie až po samotný výkon, ktorý trvá niekoľko hodín," zhrnula nemocnica s tým, že transplantačný tím musel tento proces realizovať celkom sedemkrát.