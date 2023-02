V Banskej Bystrici začali fungovať prvé bibliomaty

Banská Bystrica 17. februára (TASR) - Novinku v systéme požičiavania kníh na Slovensku predstavili v piatok v Banskej Bystrici. Ide o bibliomat, prostredníctvom ktorého si čitatelia môžu vyzdvihnúť či odovzdať knihu nepretržite, počas siedmich dní v týždni. Službu plne riadi automat s nainštalovaným softvérom, ktorý vyvinuli výhradne na tieto účely.



Jeden z bibiliomatov je umiestnený v priestoroch obchodného centra Na Troskách pri východe na strešné parkovisko a druhý na starom banskobystrickom sídlisku, na Ulici 29. augusta. Výpožičky kníh zastrešuje Verejná knižnica Mikuláša Kováča, ktorá má v ponuke viac ako 120.000 titulov.



"Nápad vznikol počas pandémie, keď sme hľadali spôsob, ako zabezpečiť styk s čitateľom," uviedla pre TASR riaditeľka knižnice Iveta Babjaková. "V našom bibliomate si čitateľ môže online z domova objednať prostredníctvom registračného konta knihu, o ktorú má záujem," priblížila. Po spracovaní jeho objednávky a doručení knihy do bibliomatu dostane e-mail a SMS, že si ju môže prísť vybrať. Knihu môže potom do bibliomatu vrátiť, a to do označeného boxu na vrátenie kníh. Takisto tam môže vrátiť aj knihy požičané priamo v knižnici M. Kováča.



Novinku podporil zriaďovateľ knižnice Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sumou 40.000 eur. "Chceme ísť v súlade s trendmi, ako sú približovanie služieb ľuďom či odstraňovanie bariér," povedal TASR predseda BBSK Ondrej Lunter. Služba je podľa neho veľmi blízka už zabehnutým službám, ako sú napríklad objednávky tovarov do balíkomatov.