V Banskej Bystrici začali odborníci s diagnostikou starých mostov

Banská Bystrica 21. októbra (TASR) – Na území mesta Banská Bystrica sa nachádza 42 mostov, ktoré postupne podstupujú odborné prehliadky. Väčšina z nich má už spracovaný svoj tzv. "zdravotný záznam". V rámci toho a na základe odporúčaní statika pristúpilo mesto ešte v júni tohto roka k obmedzeniu dopravy na dvoch starých mostoch na Mládežníckej ulici, na sídlisku Fončorda. Odľahčilo ich od náporu ťažkých nákladných vozidiel do času, kým nedôjde k potrebnej rekonštrukcii. TASR o tom v stredu informoval prvý banskobystrický viceprimátor Jakub Gajdošík s tým, že počas najbližších dní riešiteľský tím zo Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline vykoná podrobnú diagnostiku oboch mostných konštrukcií.



"Po diagnostike zhruba 10 kilometrov banskobystrických ciest spolupráca medzi samosprávou a ŽU pokračuje. Odborný riešiteľský tím sa dnes zameral na prvé dva mostné objekty na Mládežníckej ulici, ktoré sú v správe mesta a ich stav bol vyhodnotený ako nevyhovujúci," konštatoval Gajdošík.



"Na základe zmluvy o spolupráci sme ŽÚ vyzvali, aby ich riešiteľský tím vykonal podrobnú diagnostiku a doplnil potrebné charakteristiky, ktoré budeme môcť následne odovzdať projektantom ako podklad pre prípravu projektovej dokumentácie. Tí tak budú vedieť určiť najvhodnejšie riešenie z technického i finančného hľadiska," dodal Gajdošík.



Podľa Renáty Hláčikovej, vedúcej oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí banskobystrického magistrátu, mesto pod Urpínom je jedno z prvých slovenských samospráv, ktoré podniklo také kroky a ako správca miestnych komunikácií už pred šiestimi rokmi začalo zakladať tzv. mostové "zdravotné" zošity, ktoré by mal mať každý z nich. Ich súčasťou sú technické prehliadky, ktorých závery dávajú návod, čo s nimi robiť z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Nasledovať bude vyhodnotenie získaných výsledkov a vypracovanie záverečnej správy z diagnostiky, ktorú má mesto obdržať najneskôr do polovice decembra. Na základe toho pristúpi v budúcom roku k ich obnove.



Od roku 2014 vynaložila samospráva na vypracovanie mostových dokumentácií približne 74.000 eur.