V Banskej Bystrici začali s komplexnou rekonštrukciou chodníka
Autor TASR
Banská Bystrica 17. augusta (TASR) - Na Jesenského ulici v banskobystrickej mestskej časti Uhlisko sa začala komplexná rekonštrukcia viac ako 180 metrov dlhého chodníka. Stavebné práce v objeme zhruba 72.000 eur samospráva financuje z mestského rozpočtu. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že vlani do obnovy ciest a chodníkov v tejto lokalite investovali viac ako 400.000 eur.
Stavebné práce na Jesenského ulici minulý rok súviseli so zavádzaním parkovacej politiky. Zmenou pozdĺžneho státia na šikmé a zrušením menej využívaného chodníka sa vytvorilo popri plote základnej školy 20 nových parkovacích miest pre rezidentov.
„Dnes prechádza obnovou chodník na druhej strane ulice vedúci popri bytových domoch s napojením na Golianovu ulicu. Okrem rekonštrukcie a prebudovania starého chodníka na bezbariérový sa zameriavame aj na usporiadanie priestoru križovatky Jesenského - Golianova. Chceme dosiahnuť zúženie dopravného priestoru a priechodu pre chodov tak, aby mali predovšetkým žiaci z miestnej školy dobrý rozhľad a mohli cez priechod prechádzať bezpečne,“ vysvetlil primátor Ján Nosko.
V tesnej blízkosti Jesenského ulice vznikne aj niekoľko vyhradených parkovacích miest. V exponovaných ranných a popoludňajších časoch poslúžia rodičom na krátkodobé zastavenie, vystupovanie a nastupovanie detí, ktoré sprevádzajú do školy.
„Chceme sa tým vyhnúť kolíznym situáciám, ktorých svedkami sme boli doposiaľ, keď ráno odvážali rodičia deti do školy. Aktuálne pripravujeme projektovú dokumentáciu aj na úpravu križovatky pri Kazačku, ktorá je v nevyhovujúcom stave. V budúcom roku by tiež mohla prejsť komplexnou rekonštrukciou,“ doplnil prvý zástupca primátora Jakub Gajdošík.
