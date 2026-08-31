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V Banskej Bystrici začínajú s genetickou diagnostikou detí s rakovinou
Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom, asi štvrtinu z nich liečia v banskobystrickej detskej nemocnici.
Autor TASR
Banská Bystrica 31. augusta (TASR) - Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici začína so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii. Testy, ktoré doposiaľ realizovali najmä v zahraničí, chcú realizovať vo vlastnej réžii, okrem úspory financií to prinesie i niekoľkonásobne rýchlejšie výsledky. Na onkológii chcú tiež vymeniť infúznu techniku tak, aby detských pacientov neustále nevyrušovali prístroje. Oba projekty plánujú realizovať s pomocou občianskeho združenia Svetielko nádeje. Na pondelňajšom brífingu o tom informoval prednosta Kliniky pediatrickej onkológie a hematológie SZU Pavel Bician.
Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom, asi štvrtinu z nich liečia v banskobystrickej detskej nemocnici. Najčastejšie ide o leukémie, lymfómy a mozgové nádory. Podľa prednostu onkologickej kliniky je úspešnosť liečby detských pacientov u nás porovnateľná s krajinami západnej Európy. Zaostávame však napríklad v diagnostike predispozičných syndrómov či testovaní samotných nádorov, ktorého cieľom je nastaviť šetrnejšiu cielenú liečbu.
„My to už realizujeme aj teraz, ale bohužiaľ to musíme robiť veľmi komplikovane. Musíme oslovovať rôzne zahraničné laboratóriá, ktoré nám to spravia samozrejme za nemalú cenu,“ priblížil Bician.
V banskobystrickej detskej nemocnici preto pred časom začali so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii pod vedením špecializovanej genetičky. Okrem finančnej úspory má diagnostika vo vlastnej réžii priniesť najmä výrazné skrátenie čakania na výsledky a tiež umožniť lekárom nasadiť pacientom cielenejšiu liečbu s menším množstvom nežiadúcich účinkov. Cieľom je tiež včasnejšie odhaľovať nádorové predispozície v rodinách pacientov. V Banskej Bystrici zatiaľ novou metódou diagnostikovali 16 detských pacientov, závery naďalej porovnávajú s výsledkami z certifikovaných laboratórií.
„Zber údajov bude trvať asi rok, chceli by sme mať aspoň 100 detí. Budeme naozaj vidieť, či nám tie výsledky budú vychádzať porovnateľne ako v renovovaných laboratóriách. Potom by sme to už vedeli preniesť revolučnou technológiou do našich podmienok,“ doplnil Bician.
Na detskej onkológii v Banskej Bystrici chcú investovať aj do modernizácie infúznej techniky. Na oddelení aktuálne na podávanie chemoterapií, antibiotík a iných liekov používajú prístroje, ktoré počas 24 hodín hlásia aj 40 alarmov. Nahradiť by ich chceli systémom púmp, perfúzorov a dokovacích staníc, ktorý umožní bezpečnejšie a presnejšie podávanie liečby, zníži množstvo technickej manipulácie pre sestry a zároveň presunie alarmu z pacientskych izieb na centrálny pult sestier.
„Spánok regeneruje a lieči. Prišli sme na to, že deti sú unavené práve z technického zvuku tých prístrojov. Dali sme si záväzok, že by sme chceli vymeniť celú prístrojovú techniku, a tým pádom zabezpečiť, aby sa deti mohli zobúdzať čerstvé a oddýchnuté,“ priblížila vedúca sestra oddelenia Jana Stanová s tým, že na detskej onkológii by potrebovali minimálne 70 nových infúznych púmp.
Pri oboch modernizačných projektoch plánujú v Banskej Bystrici spolupracovať s OZ Svetielko nádeje, ktoré pri detskej nemocnici pôsobí už vyše 20 rokov. „V projekte ohľadom genetických vyšetrení pôjde o materiálno-technické zabezpečenie. To znamená, že nemocnica zabezpečí kvalifikovaný odborný personál a Svetielko nádeje kúpu panelov alebo prístrojovej techniky, ktorá je potrebná,“ uviedol riaditeľ združenia Igor Obšajsník s tým, že náklady odhadujú na približne 150.000 eur. Nákup infúznej techniky, ktorá má detských pacientov s rakovinou zbaviť neustáleho pípania prístrojov na izbách, si vyžiada ďalších približne 250.000 eur.
Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom, asi štvrtinu z nich liečia v banskobystrickej detskej nemocnici. Najčastejšie ide o leukémie, lymfómy a mozgové nádory. Podľa prednostu onkologickej kliniky je úspešnosť liečby detských pacientov u nás porovnateľná s krajinami západnej Európy. Zaostávame však napríklad v diagnostike predispozičných syndrómov či testovaní samotných nádorov, ktorého cieľom je nastaviť šetrnejšiu cielenú liečbu.
„My to už realizujeme aj teraz, ale bohužiaľ to musíme robiť veľmi komplikovane. Musíme oslovovať rôzne zahraničné laboratóriá, ktoré nám to spravia samozrejme za nemalú cenu,“ priblížil Bician.
V banskobystrickej detskej nemocnici preto pred časom začali so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii pod vedením špecializovanej genetičky. Okrem finančnej úspory má diagnostika vo vlastnej réžii priniesť najmä výrazné skrátenie čakania na výsledky a tiež umožniť lekárom nasadiť pacientom cielenejšiu liečbu s menším množstvom nežiadúcich účinkov. Cieľom je tiež včasnejšie odhaľovať nádorové predispozície v rodinách pacientov. V Banskej Bystrici zatiaľ novou metódou diagnostikovali 16 detských pacientov, závery naďalej porovnávajú s výsledkami z certifikovaných laboratórií.
„Zber údajov bude trvať asi rok, chceli by sme mať aspoň 100 detí. Budeme naozaj vidieť, či nám tie výsledky budú vychádzať porovnateľne ako v renovovaných laboratóriách. Potom by sme to už vedeli preniesť revolučnou technológiou do našich podmienok,“ doplnil Bician.
Na detskej onkológii v Banskej Bystrici chcú investovať aj do modernizácie infúznej techniky. Na oddelení aktuálne na podávanie chemoterapií, antibiotík a iných liekov používajú prístroje, ktoré počas 24 hodín hlásia aj 40 alarmov. Nahradiť by ich chceli systémom púmp, perfúzorov a dokovacích staníc, ktorý umožní bezpečnejšie a presnejšie podávanie liečby, zníži množstvo technickej manipulácie pre sestry a zároveň presunie alarmu z pacientskych izieb na centrálny pult sestier.
„Spánok regeneruje a lieči. Prišli sme na to, že deti sú unavené práve z technického zvuku tých prístrojov. Dali sme si záväzok, že by sme chceli vymeniť celú prístrojovú techniku, a tým pádom zabezpečiť, aby sa deti mohli zobúdzať čerstvé a oddýchnuté,“ priblížila vedúca sestra oddelenia Jana Stanová s tým, že na detskej onkológii by potrebovali minimálne 70 nových infúznych púmp.
Pri oboch modernizačných projektoch plánujú v Banskej Bystrici spolupracovať s OZ Svetielko nádeje, ktoré pri detskej nemocnici pôsobí už vyše 20 rokov. „V projekte ohľadom genetických vyšetrení pôjde o materiálno-technické zabezpečenie. To znamená, že nemocnica zabezpečí kvalifikovaný odborný personál a Svetielko nádeje kúpu panelov alebo prístrojovej techniky, ktorá je potrebná,“ uviedol riaditeľ združenia Igor Obšajsník s tým, že náklady odhadujú na približne 150.000 eur. Nákup infúznej techniky, ktorá má detských pacientov s rakovinou zbaviť neustáleho pípania prístrojov na izbách, si vyžiada ďalších približne 250.000 eur.