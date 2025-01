V Banskej Bystrici začínajú so zberom živých vianočných stromčekov

Banská Bystrica 6. januára (TASR) - Od Troch kráľov sa v Banskej Bystrici začína s odvozom živých vianočných stromčekov uložených pri kontajneroch. Zber je zabezpečený jedenkrát do týždňa, pravidelne každý pondelok až do 3. februára a následne podľa potreby. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



Stromčeky zbavené ozdôb treba ukladať vedľa nádob na zber komunálneho odpadu na svojej ulici či pri bytovom alebo rodinnom dome tak, aby boli na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberovej spoločnosti. Je možné ich odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.



"Stromčeky budú rozdrvené a použijú sa na výrobu kompostu. Preto je nevyhnutné, aby na nich neostali žiadne vianočné dekorácie, nekompostovateľné materiály, ktoré by mohli znehodnotiť celý proces recyklácie," dodala Marhefková.