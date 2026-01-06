< sekcia Regióny
V Banskej Bystrici začínajú so zberom živých vianočných stromčekov
Stromček môžu odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. januára (TASR) - V Banskej Bystrici začínajú v utorok s odvozom živých vianočných stromčekov. Informovala o tom banskobystrická samospráva s tým, že stromčeky budú zbierať pravidelne raz do týždňa, a to až do 6. februára, následne podľa potreby.
Vianočný stromček zbavený všetkých ozdôb majú obyvatelia ukladať vedľa nádob na zber komunálneho odpadu na svojej ulici či pri bytovom alebo rodinnom dome tak, aby bol na viditeľnom a dostupnom mieste pre pracovníkov zberových spoločností. Stromček môžu odovzdať aj v zbernom dvore v Radvani.
„Po zbere budú stromčeky rozdrvené a použité na výrobu kompostu. Je preto nevyhnutné, aby na stromčeku neostali žiadne nekompostovateľné materiály, ktoré by mohli znehodnotiť celý proces recyklácie,“ dodalo mesto.
