V Banskej Bystrici začnú v stredu s prevozom a montážou mosta
Na projekt nového mosta získalo mesto európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - V Banskej Bystrici začnú v stredu 18. marca v skorých ranných hodinách s prevozom a montážou mosta pri malej železničnej stanici. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že prevoz nadrozmerného nákladu si vyžiada počas dňa krátkodobé uzavretie niektorých miestnych ciest a križovatiek.
Ako uviedla, prevoz prvých dvoch zo šiestich nosníkov sa začne približne o 4.30 h po vopred určenej trase zo Šalkovej smerom k malej železničnej stanici v Banskej Bystrici, kde zhotoviteľ začne s ich montážou na pripravené opory budúceho mosta. „Keďže ide o nadrozmerný náklad, pričom jeden nosník má dĺžku 34,5 metra a váži približne desať ton, preprava bude zabezpečená sprievodnými vozidlami a príslušníkmi polície,“ priblížila Marhefková.
Počas stredy zhotoviteľ zrealizuje v priebehu dňa aj prevoz ďalších štyroch nosníkov. V časoch približne od 9.30 do 10.30 h a od 12.00 do 13.00 h je potrebné podľa jej slov počítať s krátkodobým uzatváraním miestnych ciest a križovatiek na vytýčenej trase.
Marhefková doplnila, že oceľová konštrukcia by mala byť zmontovaná v priebehu tohto týždňa. Následne sa začne s osádzaním filigránových dosiek, debnením a viazaním výstuže na spriahovacej doske, vrchnej časti opôr a mostného zvršku.
Na projekt nového mosta získalo mesto európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Už čoskoro bude podľa Marhefkovej most slúžiť peším i cyklistom a v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky. Zmluvný termín ukončenia stavebných prác je 31. júl tohto roka.
Ako uviedla, prevoz prvých dvoch zo šiestich nosníkov sa začne približne o 4.30 h po vopred určenej trase zo Šalkovej smerom k malej železničnej stanici v Banskej Bystrici, kde zhotoviteľ začne s ich montážou na pripravené opory budúceho mosta. „Keďže ide o nadrozmerný náklad, pričom jeden nosník má dĺžku 34,5 metra a váži približne desať ton, preprava bude zabezpečená sprievodnými vozidlami a príslušníkmi polície,“ priblížila Marhefková.
Počas stredy zhotoviteľ zrealizuje v priebehu dňa aj prevoz ďalších štyroch nosníkov. V časoch približne od 9.30 do 10.30 h a od 12.00 do 13.00 h je potrebné podľa jej slov počítať s krátkodobým uzatváraním miestnych ciest a križovatiek na vytýčenej trase.
Marhefková doplnila, že oceľová konštrukcia by mala byť zmontovaná v priebehu tohto týždňa. Následne sa začne s osádzaním filigránových dosiek, debnením a viazaním výstuže na spriahovacej doske, vrchnej časti opôr a mostného zvršku.
Na projekt nového mosta získalo mesto európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Už čoskoro bude podľa Marhefkovej most slúžiť peším i cyklistom a v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky. Zmluvný termín ukončenia stavebných prác je 31. júl tohto roka.