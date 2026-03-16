Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
V Banskej Bystrici začnú v stredu s prevozom a montážou mosta

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Ondrej Podolinský

Na projekt nového mosta získalo mesto európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur.

Autor TASR
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - V Banskej Bystrici začnú v stredu 18. marca v skorých ranných hodinách s prevozom a montážou mosta pri malej železničnej stanici. Informovala o tom hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že prevoz nadrozmerného nákladu si vyžiada počas dňa krátkodobé uzavretie niektorých miestnych ciest a križovatiek.

Ako uviedla, prevoz prvých dvoch zo šiestich nosníkov sa začne približne o 4.30 h po vopred určenej trase zo Šalkovej smerom k malej železničnej stanici v Banskej Bystrici, kde zhotoviteľ začne s ich montážou na pripravené opory budúceho mosta. „Keďže ide o nadrozmerný náklad, pričom jeden nosník má dĺžku 34,5 metra a váži približne desať ton, preprava bude zabezpečená sprievodnými vozidlami a príslušníkmi polície,“ priblížila Marhefková.

Počas stredy zhotoviteľ zrealizuje v priebehu dňa aj prevoz ďalších štyroch nosníkov. V časoch približne od 9.30 do 10.30 h a od 12.00 do 13.00 h je potrebné podľa jej slov počítať s krátkodobým uzatváraním miestnych ciest a križovatiek na vytýčenej trase.

Marhefková doplnila, že oceľová konštrukcia by mala byť zmontovaná v priebehu tohto týždňa. Následne sa začne s osádzaním filigránových dosiek, debnením a viazaním výstuže na spriahovacej doske, vrchnej časti opôr a mostného zvršku.

Na projekt nového mosta získalo mesto európske zdroje z Programu Slovensko vo výške 1,2 milióna eur. Už čoskoro bude podľa Marhefkovej most slúžiť peším i cyklistom a v prípade mimoriadnych situácií bude môcť byť otvorený aj pre záchranné zložky. Zmluvný termín ukončenia stavebných prác je 31. júl tohto roka.
