V Banskej Bystrici spustili novú liečbu rakoviny u detí
Svetielko nádeje uvádza, že liek cielene pôsobí na leukemické bunky aktiváciou vlastného imunitného systému. Preto má oproti chemoterapii menej nežiaducich účinkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 18. augusta (TASR) - Občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje podporilo v Banskej Bystrici zavedenie inovatívnej imunoterapie onkologicky chorých detí, ktoré pomaly reagujú na štandardnú liečbu. TASR o tom informovala Kristína Dvorská z OZ.
Dodala, že jej novú formu využila Klinika pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou. Bolo to použitie liečiva, ktoré banskobystrický kolektív prvýkrát nasadil 4,5-ročnému chlapcovi. „Leukémia u neho pomalšie reagovala na štandardnú liečbu, pre čo ho zaradili do skupiny vysokorizikových pacientov, u ktorých je vyššie riziko návratu ochorenia,“ objasnil lekár Michal Šprlák.
Svetielko nádeje uvádza, že liek cielene pôsobí na leukemické bunky aktiváciou vlastného imunitného systému. Preto má oproti chemoterapii menej nežiaducich účinkov. Liečba si však vyžaduje nepretržité podávanie infúzie počas 28 dní. „Preto bolo treba kúpiť do nemocnice nové technické vybavenie. Infúzne pumpy, ktoré umožňujú pacientovi voľný pohyb mimo nemocničného prostredia,“ pripomína OZ, ktoré ich zabezpečilo.
Šprlák doplnil, že v súčasnosti sú klinické štúdie. Overiť majú, či náhrada časti chemoterapie liekom v prvej línii liečby prinesie aspoň rovnaké, ak nie lepšie dlhodobé výsledky ako doterajšia liečba. „Zatiaľ vieme, že jeho pridanie k štandardnej liečbe jednoznačne zvyšuje šancu na vyliečenie,“ konštatoval lekár.
Svetielko nádeje pomáha detským pacientom s onkologickým a iným vážnym ochorením, ako aj ich rodinám. Okrem toho prevádzkuje jediný detský mobilný hospic na strednom Slovensku. Vďaka nemu môžu deti s nevyliečiteľným ochorením tráviť dni v domácom prostredí a v kruhu svojich najbližších.
