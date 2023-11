V Banskej Bystrici zmizli automaty so syntetickými drogami

Banská Bystrica 28. novembra (TASR) - Banskobystrická samospráva rieši protidrogovú prevenciu u detí základných, ale i materských škôl komplexne. V rámci školského úradu vytvorila pozíciu referenta školskej krízovej intervencie, pomenovala konkrétne problémy, vytvorila pracovnú skupinu a spracovala katalóg osvety a prevencie, vďaka ktorému pomáha organizovať prednášky pre rodičov i pedagógov na rôzne témy. TASR o tom v utorok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



"Pred časom sme upozornili na problém automatov a vyzvali sme rodičov k obozretnosti, pretože sa v nich dali legálne zakúpiť syntetické drogy. Dnes disponujeme informáciou, že aj vďaka medializácii tohto problému zmizli automaty z banskobystrických obchodných centier. Hoci je stále možnosť získať tieto produkty aj inými spôsobmi, chcem sa poďakovať obchodníkom, ktorým zdravie detí nie je ľahostajné. Verím, že tieto látky zaradí ministerstvo zdravotníctva čo najskôr na zoznam zakázaných látok tak, ako avizovalo," konštatoval primátor Ján Nosko. Zdôraznil, že ich školský úrad odviedol za posledné mesiace kus dobrej práce.



V školách je v súčasnosti problém predovšetkým so šikanou a užívaním drog. Do katalógu osvety a prevencie preto mesto zapojilo viaceré inštitúcie, vrátane polície, okresnej prokuratúry, úradu práce či organizácií zameraných na ochranu detí. Samospráva v súčasnosti eviduje vysoký záujem zo strany rodičov žiakov i pedagógov základných škôl o organizovanie protidrogových prednášok, ale i preventívnych prednášok k patologickým javom v športových triedach zameraných napríklad na tímovosť.



"Žijeme v náročnej dobe, problémy pribúdajú a my musíme byť pripravení na všetko. Ak vidíme, že šikanujú kamaráta, nemôžeme pred tým zatvárať oči, ale je potrebné komunikovať. Práve komunikácia, ktorá je základ, zlyháva, a chýba nám tiež zdravý záujem. Riešením je, aby sme prestali byť ľahostajní. O to ľahšie potom vieme identifikovať problémy, s ktorými budeme vedieť pracovať," vysvetlil referent školskej krízovej intervencie Michael Mikuláš.



Samospráva apeluje na všetkých rodičov i učiteľov, ktorí by vedeli o nejakom probléme, aby ho kontaktovali na telefónnom čísle +421 918 505 255.



"Komunikácia je narušená v celej spoločnosti a ako zriaďovateľ si uvedomujeme, že v dnešnej dobe je nevyhnutné posilniť status pedagóga. Nedostatočnou komunikáciou medzi učiteľmi a rodičmi vzniká mnoho nedorozumení. Stráca sa dôvera rodičov smerom k pedagogickým zamestnancom, a práve komunikačná stratégia by to mohla napraviť," doplnila vedúca Školského úradu v Banskej Bystrici Jana Odrobiňáková.