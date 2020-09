FOTO: Banská Bystrica zriadila odberové miesto na testovanie COVID-19

Banská Bystrica 9. septembra (TASR) – Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta v Banskej Bystrici spustila v stredu do prevádzky veľkokapacitné odberové miesto, kde berú vzorky indikovaným občanom na testovanie na COVID-19. Je na parkovisku na Mičinskej ceste, kde bola kedysi dočasná autobusová stanica. Je k dispozícii pondelok až piatok od 8.00 do 16.00 h. Denne by tam mali vykonať asi 300 odberov, čo je zvýšenie doterajšej kapacity.zdôraznila generálna riaditeľka Rooseveltovej nemocnice Miriam Lapuníková.Podľa nej účelom zriadenia a prevádzky tohto miesta je zvýšenie dennej kapacity odberu biologického materiálu pre laboratórnu diagnostiku na prítomnosť koronavírusu SARS-CoV-2 u indikovaných pacientov. Zlepší sa tak logistika, urýchli proces odberu a odbremení lôžkové oddelenie infektológie od náporu testovaných, ktorých bolo doteraz v objekte s náročným prístupom denne okolo stovky. Testovať v areáli tzv. starej nemocnice budú už len samoplatcov, ktorí požiadajú o vyšetrenie po predchádzajúcom objednaní sa na telefónnom čísle 048/433 5315. Zaplatia zaň 65 eur.Na odberové miesto na Mičinskej ceste môže prísť občan od 8.00 do 16.00 h iba na základe vydaného COVID passu. Vstup do areálu riadia policajti, ktorí kontrolujú, či má osoba COVID pass. K dispozícii sú štyri pracoviská - registrácie a troch odberových miest. Dve miesta sú prístupné peši a na jednom odoberajú stery testovaným sediacim v aute.Podľa vedenia Rooseveltovej nemocnice veľkokapacitný priestor vybudovali z pokynu svojho zriaďovateľa - ministerstva zdravotníctva, ktorého cieľom je vytvoriť podobné miesta vo všetkých krajských mestách a rovnako zvýšiť kapacitu testovania občanov na COVID-19, ako aj pripravenosť na možné zhoršenie epidemiologickej situácie.