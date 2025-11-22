< sekcia Regióny
V Banskej Bytrici osadia vianočný stromček, vyžiada si obmedzenia
Vianočný stromček rozsvieti 6. decembra Mikuláš.
Autor TASR
Banská Bystrica 22. novembra (TASR) - Na banskobystrickom Námestí SNP v sobotu pribudne vianočný stromček. Jeho prevoz si v centre mesta od ranných hodín vyžiada i krátkodobé dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Námestie v Banskej Bystrici bude počas tohtoročných Vianoc zdobiť približne 16 metrov vysoká jedľa zo súkromnej záhrady na Rudlovskej ceste. Jej prevoz sa začne v sobotu o 8.00 h a vyžiada si krátkodobú uzáveru Rudlovskej cesty, a to v úseku od križovatky s Kollárovou ulicou po križovatku s ulicou F. Bystrého.
„O dopravný sprievod stromu na námestie sa postará hliadka mestskej polície. Trasa povedie Kollárovou ulicou ponad väznicu, cez križovatku s ulicou Komenského, popod rímskokatolícky cintorín k hlavnej pošte, kde nebude možné vzhľadom na šírku stromu parkovať. Trasa bude pokračovať v protismere cez Námestie Š. Moysesa na námestie,“ priblížila Marhefková.
Na Námestí SNP sa môžu obyvatelia a návštevníci tešiť aj na tradičné vianočné trhy, ktoré sa začnú v piatok 28. novembra. Vianočný stromček rozsvieti 6. decembra Mikuláš.
