V Banskej Štiavnici bude tretí ročník festivalu Paradajs Photo Fest
Otvárací víkend prinesie koncerty, komunitné pikniky či večerné diskusie v uliciach, záhradách aj pri štiavnických tajchoch.
Autor TASR
Banská Štiavnica 25. mája (TASR) - Otváracím víkendom od 5. do 7. júna odštartuje v Banskej Štiavnici tretí ročník medzinárodného festivalu súčasnej fotografie Paradajs Photo Fest. Festival, ktorý potrvá do 5. júla, ponúkne 17 výstav, unikátne site-specific inštalácie a bohatý sprievodný program. TASR o tom informovala PR manažérka festivalu Katarína Selecká.
Ako uviedla, tretí ročník festivalu prichádza s významným míľnikom - členstvom v prestížnej sieti IPFA. „Je to pre nás povzbudenie v náročných časoch a záväzok ďalej rozvíjať medzinárodný fotografický dialóg,“ uviedol riaditeľ festivalu Jano Viazo.
Návštevníci sa môžu tešiť na výstavy, ktoré predstavia tvorbu Romana Franca, Vendy Mlejnskej, Zuzany Jakabovej či Leny Jakubčákovej. Súčasťou programu bude aj kolektívna výstava finalistov prvého ročníka Open Call-u s názvom O jablkách a ľuďoch.
Výstavný program zahŕňa aj prezentáciu prác študentov Vysokej školy výtvarných umení, kolektívnu výstavu skupiny Šedá zóna či historický exkurz do tvorby svetoznámeho fotografa Deža Hoffmanna. Festival ponúkne podľa organizátorov aj bohatý sprievodný program prepájajúci fotografiu, hudbu a neformálne stretnutia.
Selecká doplnila, že otvárací víkend prinesie koncerty, komunitné pikniky či večerné diskusie v uliciach, záhradách aj pri štiavnických tajchoch. Piatkové slávnostné otvorenie festivalu v kine Akademik bude pokračovať koncertom českého hudobníka Petra Foltýna. Sobotné popoludnie bude patriť komunitnému pikniku v záhrade Galérie Jula Bindera. Večer sa program presunie do Kultúrno-turistického centra Hájovňa, kde sa po vernisážach odohrá koncert kapely Secret Session a Čankotéka.
