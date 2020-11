V Banskej Štiavnici budú antigénové testy vykonávať v kultúrnom centre

Banská Štiavnica 16. novembra (TASR) – Banská Štiavnica v pondelok otvára odberové miesto určené pre bezplatné antigénové testovanie na nový koronavírus. Nachádzať sa bude v priestoroch kultúrneho centra, informovala samospráva na svojom oficiálnom webe.



Odoberanie vzoriek budú zabezpečovať zdravotníci Slovenského Červeného kríža z Banskej Štiavnice. Odberové miesto bude obyvateľom od pondelka k dispozícii počas pracovných dní od 9.00 do 19.00 h s dvojhodinovou prestávkou medzi 13.00 a 15.00 h. Testovať sa bude aj v sobotu, a to od 8.00 do 12.00 h a od 13.00 do 17.00 h, v nedeľu bude odberové miesto zatvorené.