V Banskej Štiavnici chcú nájsť spôsob obnovy Mikovíniho domu

Banská Štiavnica 7. novembra (TASR) - Medzinárodné kolokvium, umelecká výstava, ale aj študijná cesta do Nórska sú súčasťou projektu Mikovíni HUB - vytvorenie bilaterálnej medziodborovej platformy pre inovácie podporujúce udržateľnú budúcnosť kultúrneho dedičstva, ktorý realizuje Fond Samuela Mikovíniho.



"Zámerom projektu je spopularizovať a zvýrazniť pre širokú verejnosť fenomény významu tvorivej osobnosti Samuela Mikovíniho a vytvoriť medziodborovú platformu, ktorá by načrtla zámer obnovy domu Samuela Mikovíniho," informoval predseda fondu Michal Hrčka. V historickom dome na Ulici Andreja Kmeťa Mikovíni nielen žil, ale aj vyučoval študentov prvej banskej odbornej školy na svete.



Hrčka dodal, že jeho budúce využitie by malo smerovať nielen k pamiatkovej obnove hodnôt domu, ale aj k inovatívnemu a udržateľnému využitiu, ktoré by reflektovalo invenčné a vizionárske uvažovanie polyhistora Mikovíniho.



Podstatnou bude podľa Hrčku pre projekt spolupráca s nórskym partnerom - Dalane Folkemuseum, ktorá by mala priniesť zahraničné skúsenosti s inovátorskými prístupmi pri obnove, interpretácii a využívaní kultúrneho dedičstva. Projekt je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom v rámci Grantov EHP a Nórska z Fondu pre bilaterálne vzťahy.



Projekt zahŕňa viacero aktivít, ktorých výstupy sa vzájomne prepájajú a podporujú. V decembri sa v Banskej Štiavnici uskutoční medziodborové medzinárodné kolokvium s pracovným názvom "Samuel Mikovíni - polyhistor, inovátor, vizionár", na ktoré nadviaže workshop. Počas neho budú odborníci diskutovať a formovať východiská budúceho využitia objektu tak, aby bol po obnove novým miestom na mape kreatívnej a kultúrnej infraštruktúry mesta.



Súčasťou projektu bude aj umelecká reflexia diela a vízií Samuela Mikovíniho. Skupina oslovených súčasných umelcov zo Slovenska a Nórska v kurátorskej koncepcii Antona Čierneho pripraví a priamo v dome Samuela Mikovíniho uvedie v decembri výstavu Krotenie krajiny. Súčasťou projektu je aj novembrová študijná cesta do regiónu Dalane v Nórsku či informačná kampaň.