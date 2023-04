V Banskej Štiavnici miznú kanály, ktoré sú súčasťou tajchov

Banská Štiavnica 17. apríla (TASR) - Na neustály úbytok vodných kanálov, ktoré sú súčasťou známych banskoštiavnických tajchov, upozorňuje tamojšie združenie Štiavnický tajch. Každý rok podľa neho dochádza k likvidácii týchto kanálov najmä ťažbou v lesoch alebo súkromnými osobami.



"Z celkovej dĺžky 170 km, ktoré sa združeniu za 11 rokov podarilo zmapovať, je dnes obnoviteľných už iba 53 km," konštatuje zástupca združenia Michal Červeň. Nedbanlivosťou, nerozvážnosťou, bezohľadnosťou tak podľa neho výrazne ubúda z celosvetovo významnej pamiatky. "Práve vodohospodársky systém bol ten, ktorý vtiahol do UNESCO aj mesto," pripomenul.



Z celkovej doloženej dĺžky kanálov je podľa neho udržiavaných len 1,5 km vodohospodármi a tri kilometre samotným združením. Podľa neho by sa ale o záchranu tohto významného dedičstva mal výraznejšie pričiniť štát, ale aj samotné mesto.



Banskoštiavnické tajchy sú ojedinelý vodný systém zadržania a využitia povrchovej vody. Na svete je už len jeden systém podobný tomu v Banskej Štiavnici a celkovo je na zozname UNESCO len 23 výnimočných vodných diel na celom svete.



Voda z banskoštiavnických tajchov bola v minulosti počas intenzívnej banskej činnosti privádzaná do náhonných jarkov a ďalej k banským zariadeniam práve týmito vodnými kanálmi.