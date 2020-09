Banská Štiavnica 21. septembra (TASR) – V Banskej Štiavnici možno pribudne domov sociálnych služieb aj niekoľko nájomných bytov. Vzniknúť by mali v areáli bývalej Strednej odbornej školy (SOŠ) na Špitálskej ulici. Vychádza to z výzvy Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zverejnenej vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



BBSK vo vestníku ÚVO zverejnil výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenia na rekonštrukciu objektu v areáli bývalej SOŠ na Špitálskej ulici. Kraj chce v priestore vybudovať domov dôchodcov s kapacitou 40 osôb aj nové nájomné byty. Fungovať majú ako dve prevádzkovo samostatné časti.



Nový domov dôchodcov má patriť k Domovu Márie, ktorý v Banskej Štiavnice zastrešuje už tri objekty s celkovou kapacitou 150 lôžok. Na výzvu môžu záujemcovia reagovať do 5. októbra, na vypracovanie projektovej dokumentácie je stanovených takmer desiať mesiacov.