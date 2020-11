V Banskej Štiavnici môžu ľudia odkázaní m na pomoc obedy zdarma

Banská Štiavnica 9. novembra (TASR) – V Banskej Štiavnici od začiatku novembra dostávajú obedy zadarmo prví občania odkázaní na sociálnu pomoc. Projekt je výsledkom spolupráce samosprávy s integračným podnikom JA life, ktorý postupne rozbieha aj systém používania servisných poukážok. O podrobnostiach TASR informoval konateľ podniku Ján Teren.



Integračný podnik v Banskej Štiavnici funguje od augusta a zamestnáva deväť ľudí, znevýhodnených osôb, medzi ktorými sú najmä dlhodobo nezamestnaní. Jeho prvotným projektom je poskytovanie obedov zdarma osobám v hmotnej núdzi či v ťažkej životnej situácii. „Integračný podnik dostáva určitú pomoc, hlavnou myšlienkou je preto pomáhať aj druhým,“ poznamenal Teren.



„Obedy poskytujeme päť dní v týždni zadarmo aj s bezplatnou dopravou,“ uviedol Teren a dodal, že kým cenu obedového menu hradí integračný podnik, dopravu platí samospráva. V počiatočnej fáze ide zatiaľ o päť ľudí odkázaných na sociálnu pomoc, zoznam osôb sa bude každý týždeň meniť, podniku ho poskytuje sociálny odbor mesta. „Prvý týždeň boli vybratí spomedzi našich opatrovaných občanov,“ potvrdila Eva Gregáňová z úseku sociálnej služby a opatrovateľskej služby mesta Banská Štiavnica. „Prihlásiť sa však môže ktokoľvek, kto takúto pomoc potrebuje,“ povedala Gregáňová.



Integračný podnik tiež prichádza so zavedením servisných poukážok, ktoré môžu občania využiť na širokú ponuku služieb, ako napríklad upratovanie, umývanie okien, starostlivosť o záhradu, domácnosť či prípravu palivového dreva. Poukážky majú hodnotu desať eur, osoby odkázané na sociálnu pomoc za ne zaplatia o polovicu menej. „Prvým krokom je dostať to do povedomia ľudí, potrebujeme poznať ich požiadavky, aby sme sa vedeli správne naprofilovať,“ vysvetlil Teren s tým, že poukážky si už je možné zakúpiť na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Banskej Štiavnici.