< sekcia Regióny
V Banskej Štiavnici môžu obyvatelia využívať bazén v súkromnej ZŠ
Mesto túto službu verejnosti zabezpečilo ako náhradu za uzatvorenú plaváreň, ktorú plánuje zrekonštruovať.
Autor TASR
Banská Štiavnica 1. septembra (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice môžu aj po prázdninách využívať plavecký bazén v miestnej súkromnej základnej škole (ZŠ). Mesto túto službu verejnosti zabezpečilo ako náhradu za uzatvorenú plaváreň, ktorú plánuje zrekonštruovať.
Ako informovala banskoštiavnická samospráva, bazén v súkromnej základnej škole bude pre verejnosť otvorený od 1. októbra v režime ako pred letnými prázdninami, teda tri dni v týždni. Zaplávať si tu budú môcť vždy v stredy a piatky od 18.00 do 20.00 h a v soboty od 17.00 do 19.00 h.
Objekt mestskej plavárne chce mesto kompletne zrekonštruovať. Aktuálne už má hotovú projektovú dokumentáciu a vydané je už aj stavebné povolenie. Obnovu chcú rozdeliť na etapy v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. V prvej etape chce mesto získať prostriedky z Fondu na podporu športu, a to na rekonštrukciu bazéna, rozvodov, šatní a sociálnych zariadení.
Ako informovala banskoštiavnická samospráva, bazén v súkromnej základnej škole bude pre verejnosť otvorený od 1. októbra v režime ako pred letnými prázdninami, teda tri dni v týždni. Zaplávať si tu budú môcť vždy v stredy a piatky od 18.00 do 20.00 h a v soboty od 17.00 do 19.00 h.
Objekt mestskej plavárne chce mesto kompletne zrekonštruovať. Aktuálne už má hotovú projektovú dokumentáciu a vydané je už aj stavebné povolenie. Obnovu chcú rozdeliť na etapy v závislosti od dostupných finančných prostriedkov. V prvej etape chce mesto získať prostriedky z Fondu na podporu športu, a to na rekonštrukciu bazéna, rozvodov, šatní a sociálnych zariadení.