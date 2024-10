V Banskej Štiavnici otvoril kraj novú pediatrickú ambulanciu

Banská Štiavnica 16. októbra (TASR) - V Banskej Štiavnici začína od októbra fungovať nová krajská ambulancia detskej lekárky Aleny Veselényiovej, ktorá má špecializáciu aj v odbore pediatrickej nefrológie. Podľa Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) tak čierny okres získa dvoch lekárov v jednej osobe.



Novú ambulanciu kraj zriadil v malom zdravotnom stredisku na sídlisku Drieňová, na adrese Energetikov 1. Vďaka tejto aktivite sa čierny, kriticky nedostatkový okres, stáva podľa BBSK okresom "len rizikovým".



"Túto ambulanciu sme založili v rámci nášho krajského projektu na podporu revitalizácie ambulantnej siete a ide už o našu ôsmu ambulanciu," uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter. Vďaka pediatričke sa tak podľa neho výrazne zlepší dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre malých pacientov v tejto oblasti.



"Navyše, v budúcom roku sa budeme u zdravotných poisťovní uchádzať aj o zazmluvnenie jej druhej špecializácie - pediatrickej nefrológie, aby tu mohla poskytovať aj túto špecializovanú starostlivosť," dodal Lunter.



Na zriadenie ambulancie sa kraju podarilo získať 80.000 eur z plánu obnovy, pričom samotné vybavenie a príprava ambulancie vyšli na 13.500 eur. Zvyšné prostriedky budú použité na personálne náklady a kraj sa v projekte zaviazal ambulanciu prevádzkovať najmenej päť rokov a aspoň raz do týždňa s ordinačnými hodinami do 17.00 h.



Najbližšie plánuje BBSK otvárať ambulanciu v Banskej Bystrici v špecializácii endokrinológia/diabetológia, kam by mala po štúdiu a práci v Česku prísť ordinovať banskobystrická rodáčka. Vrátane novej detskej ambulancie prevádzkuje kraj prostredníctvom svojej rozvojovej agentúry aktuálne osem ambulancií. Lunter v tejto súvislosti poznamenal, že kraj pripravil niektoré návrhy aj na podporu ambulantnej siete, nielen všeobecnej, ale aj špecialistov.