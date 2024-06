V Banskej Štiavnici prebieha ďalší ročník podujatia Vlnoobjekt

Banská Štiavnica 24. júna (TASR) - V Banskej Štiavnici v týchto dňoch prebieha ďalší ročník podujatia Vlnoobjekt. Ide o workshop vizuálneho umenia spojený s prezentáciou súčasnej sochy, objektu a maľby vo forme krátkej výstavy. TASR o tom informovala Terézia Sopková z Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica.



"Workshop prebieha od 18. do 28. júna. Pracuje s princípmi site specific a land art tvorby s využitím lokálnych zdrojov a vytvorené sochy, objekty vracia do ich pôvodného prostredia," priblížila Aurélia Bachoríková, výkonná riaditeľka OOCR Región Banská Štiavnica.



Výsledky workshopu síce prezentujú na krátkej výstave v Galérii Jula Bindera v centre Banskej Štiavnice, potom sa však podľa nej vrátia na pôvodné miesto, kde vznikali - do Arboréta Kysihýbel a okolia Štiavnice.



"Podujatie v poslednej fáze zahŕňa aj osadenie sôch do verejného priestoru, kde budú diela ďalej komunikovať s publikom a naberať nové kontexty," dodala s tým, že téma podujatia "Tu a teraz" odkazuje k "bytiu v prítomnosti" a celkovej existencii v dnešnej dobe zahltenej podnetmi, tieňmi minulosti a obavami z budúcnosti, ale aj k potrebe jednať okamžite a lokálne.



Vernisáž výstavy v Galérii Jula Bindera sa uskutoční v piatok 28. júna o 19.00 h.