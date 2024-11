V Banskej Štiavnici predĺžili uzáveru na ulici Horná ružová

Banská Štiavnica 6. novembra (TASR) - Uzáveru komunikácie na ulici Horná ružová v Banskej Štiavnici, ktorú si vyžiadal havarijný stav oporného múru, predĺžilo mesto do 24. novembra. Radnica zároveň informovala, že tento termín sa môže zmeniť podľa stavu zabezpečovacích prác pri odstraňovaní havarijného stavu.



"Žiadame všetkých majiteľov osobných motorových vozidiel, aby rešpektovali dopravné značenie a pokyny mestskej polície," uviedlo mesto na svojej internetovej stránke.



Vzhľadom na to, že ide o mimoriadne vážnu situáciu, žiada obyvateľov tejto časti ulice a aj ostatných, aby nevstupovali svojimi vozidlami na komunikáciu a neohrozovali tak bezpečnosť a svoje zdravie a tiež pracovníkov pracujúcich na oprave múra.



"Pri nerešpektovaní týchto pokynov sa môže oporný múr zrútiť, čo by spôsobilo veľké materiálne škody na majetku a zdraví osôb, ako aj predĺženie času rekonštrukcie oporného múra a miestnej komunikácie," apeluje samospráva.



Radnica zároveň uviedla, že majitelia nehnuteľností na tejto ulici budú môcť parkovať svoje vozidlá pri múre botanickej záhrady.