V Banskej Štiavnici predstaví svoju Poslednú večeru Stanislav Lajda

Na snímke akademický maliar Stano Lajda. Foto: TASR/Erika Ďurčová

Ústredným dielom je autorská rekonštrukcia slávnej maľby Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorú vytvoril akademický maliar Stanislav Lajda po desaťročí intenzívneho výskumu a práce.

Autor TASR
Banská Štiavnica 11. marca (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravuje v priestoroch Starého zámku výstavu Leonardova Posledná večera: Stanislav Lajda a jeho rekonštrukcia. Ako SBM informovalo, výstavu sprístupnia 2. apríla a návštevníci si ju budú môcť prezrieť do 30. novembra. Počas letnej sezóny tiež pripravuje sprievodné podujatia - tvorivé aktivity pre deti a besedy s autorom.

Ústredným dielom je autorská rekonštrukcia slávnej maľby Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorú vytvoril akademický maliar Stanislav Lajda po desaťročí intenzívneho výskumu a práce,“ priblížili múzejníci.

Múzeum pripomenulo, že originál diela vznikol v rokoch 1495 - 1498 v milánskom kláštore Santa Maria delle Grazie a do dnešných dní sa z neho zachovalo len približne 40 percent pôvodnej maľby, čo robí Lajdovu kompletnú rekonštrukciu mimoriadne hodnotnou.

Výstava ponúkne nielen zmenšenú kópiu celej kompozície, ale aj vybrané detaily v mierke 1:1, bohatý sprievodný obrazový materiál a unikátny pohľad do procesu rekonštrukcie jedného z najikonickejších diel svetového umenia,“ poznamenalo múzeum.
