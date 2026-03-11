< sekcia Regióny
V Banskej Štiavnici predstaví svoju Poslednú večeru Stanislav Lajda
Ústredným dielom je autorská rekonštrukcia slávnej maľby Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorú vytvoril akademický maliar Stanislav Lajda po desaťročí intenzívneho výskumu a práce.
Autor TASR
Banská Štiavnica 11. marca (TASR) - Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici pripravuje v priestoroch Starého zámku výstavu Leonardova Posledná večera: Stanislav Lajda a jeho rekonštrukcia. Ako SBM informovalo, výstavu sprístupnia 2. apríla a návštevníci si ju budú môcť prezrieť do 30. novembra. Počas letnej sezóny tiež pripravuje sprievodné podujatia - tvorivé aktivity pre deti a besedy s autorom.
„Ústredným dielom je autorská rekonštrukcia slávnej maľby Posledná večera od Leonarda da Vinciho, ktorú vytvoril akademický maliar Stanislav Lajda po desaťročí intenzívneho výskumu a práce,“ priblížili múzejníci.
Múzeum pripomenulo, že originál diela vznikol v rokoch 1495 - 1498 v milánskom kláštore Santa Maria delle Grazie a do dnešných dní sa z neho zachovalo len približne 40 percent pôvodnej maľby, čo robí Lajdovu kompletnú rekonštrukciu mimoriadne hodnotnou.
„Výstava ponúkne nielen zmenšenú kópiu celej kompozície, ale aj vybrané detaily v mierke 1:1, bohatý sprievodný obrazový materiál a unikátny pohľad do procesu rekonštrukcie jedného z najikonickejších diel svetového umenia,“ poznamenalo múzeum.
