V Banskej Štiavnici rozmiestnia veľkokapacitné kontajnery na odpad

Banská Štiavnica 17. októbra (TASR) - Obyvatelia Banskej Štiavnice sa budú môcť v najbližších dňoch zbaviť veľkorozmerného odpadu. Počas štyroch dní, od piatka 20. októbra do pondelka 23. októbra, budú v uliciach mesta rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. Mesto o tom informuje na svojej internetovej stránke.



Samospráva obyvateľov žiada, aby do kontajnerov vhadzovali výlučne objemný odpad. "Čo je komunálny odpad, ktorý pre jeho rozmery a hmotnosť nie je možné umiestniť do štandardných zberných nádob, napríklad nábytok, staré matrace, koberce, okná, dvere, umývadlá, WC a podobne," vysvetľuje radnica.



Naopak, do veľkokapacitných kontajnerov nepatria druhotné suroviny ako železný šrot, papier, sklo či plasty, nebezpečný odpad a elektroodpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad a ani stavebný odpad. Samospráva vysvetľuje, že tieto druhy odpadov je možné priniesť na zberný dvor.