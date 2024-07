V Banskej Štiavnici sa koná 17. ročník podujatia Štiavnický živý šach

Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - Hlavnú letnú turistickú sezónu v Banskej Štiavnici otvorí v sobotu podujatie Štiavnický živý šach. Aj počas sedemnásteho ročníka podujatia môžu návštevníci očakávať deň plný zábavy v historickom štýle a oslavu šachovej hry.



"Ako je už zvykom, aj v tomto roku budú v závere dňa stáť proti sebe dvaja šachoví veľmajstri. Arménskeho reprezentanta Sergeja Movsesiana v tomto roku vyzve talentovaný slovenský šachista Viktor Gažík," uviedol Rastislav Marko z banskoštiavnického mestského úradu.



Ako podotkol, aktuálne druhý najlepší Slovák v rebríčku sa preslávil v roku 2018, keď sa stal majstrom sveta v kategórii do 18 rokov. To, či sa mu podarí uspieť aj v súboji so zaviazanými očami a živými figúrkami v podaní 32 šermiarov, sa ukáže v nočnej hre, ktorej jedinečná atmosféra preslávila podujatie aj za hranicami našej krajiny.



Ešte predtým však podľa Marka čaká návštevníkov deň plný vystúpení šermiarov, sokoliarov, historickej hudby či prechádzka jarmokom plným rôznorodých produktov z rúk remeselníkov z celého Slovenska. O 16.00 h sa obaja veľmajstri postavia desiatim súperom, aby predviedli svoje schopnosti aj v šachovej simultánke. Chýbať nebude ani dobré občerstvenie.



Podujatie organizujú Mesto Banská Štiavnica a Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Banská Štiavnica, hlavnými partnermi podujatia sú Cora Geo, Rádio Expres, Supervulkán Štiavnica, Banskobystrický samosprávny kraj, ministerstvo cestovného ruchu a športu a K Cero Invest.