V Banskej Štiavnici sa koná jubilejný ročník jarmoku
Autor TASR
Banská Štiavnica 12. decembra (TASR) - Neopakovateľnú predvianočnú atmosféru, kultúrne vystúpenia aj pripomienky zvykov sľubujú organizátori Štjavnyckého vjanočného jarmoku, ktorý sa v piatok začal v banskoštiavnickom Kammerhofe. Jeho 20. ročník bude pokračovať aj v sobotu 13. decembra.
Ako informovalo Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici, ktoré podujatie organizuje, počas jubilejného ročníka ožijú historické priestory Kammerhofu jedinečným spojením remesiel, vôní vianočných dobrôt a bohatého kultúrneho programu.
„Pre návštevníkov sú pripravené vystúpenia, v ktorých sa snúbi folklór, divadlo, tradičné zvyky a vianočná hudba. Program je zostavený tak, aby si v ňom každý našiel to svoje, od piatkového popoludnia až po sobotňajší podvečer,“ uviedlo múzeum.
Bohatý program na návštevníkov čaká aj v expozícii Kammerhof - Baníctvo na Slovensku. Múzejníci si pre nich pripravili vianočnú hru Banícky rok Jozefa Lackoviča a takisto výstavu obrazov z rovnomenného cyklu tohto insitného maliara. Návštevníci v expozícii uvidia aj minivýstavu Vianočné stolovanie.
