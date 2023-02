V Banskej Štiavnici ukončili obnovu radničnej kaplnky

Banská Štiavnica 8. februára (TASR) – V Banskej Štiavnici ukončili po vyše pol roku obnovu jednej z najcennejších častí tamojšej radnice – Kaplnky sv. Anny. Práce vyšli na 265.000 eur, dotáciu poskytlo Ministerstvo financií SR a peniaze zo svojho rozpočtu vyčlenilo aj mesto Banská Štiavnica. Pre TASR to uviedol Juraj Chrenko z mestského oddelenia výstavby, územného plánu a životného prostredia.



"V nedávnej minulosti kaplnka slúžila ako kancelársky priestor. Neskôr tam bol sklad kníh. Cieľom obnovy a reštaurovania bolo citlivé spojenie prinavrátenia pôvodného vzhľadu kaplnky s rešpektovaním aktuálnej potreby využitia priestoru," priblížil.



Po predchádzajúcej komplexnej obnove dreveného krovu historickej radnice sa tak obnovy dočkala aj Kaplnka sv. Anny. Samotnej realizácii ale predchádzal reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie a vypracovaná bola realizačná projektová dokumentácia.



Práce pozostávali najmä z odstránenia nadbytočných vrstiev omietok, ich začistenie a vytmelenie poškodených častí. Zrealizovalo sa tiež základné výtvarné scelenie a retuš malieb a ich reštaurovanie. Zreštaurovali sa kamenné prvky, ktoré boli objavené v kaplnke a torzo točitého schodiska a gotickej pätky.



"Zaujímavou súčasťou obnovy kaplnky bolo navýšenie podlahy do úrovne vstupných dverí a súčasne vytvorenie presklenej časti podlahy, cez ktoré je viditeľná pôvodná podlaha s podsvietením," uviedol Chrenko. Vzácnosťou je aj objavený a zreštaurovaný konsekračný kríž. "Často býva najstaršou maliarskou výzdobou stredovekých kostolíkov," pripomenul.



Kaplnka je komunikačne prepojená so zasadacou miestnosťou radnice sklenými dverami. Bude slúžiť na propagačné a prezentačné účely.