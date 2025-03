V Banskej Štiavnici vypnú osvetlenie dominánt pre Hodinu Zeme na 3 dni

Banská Štiavnica 21. marca (TASR) - Mesto Banská Štiavnica sa pripojí do iniciatívy Hodina Zeme a symbolicky vypne osvetlenie dominánt mesta - Starý zámok, Nový zámok, Radnica a Morový stĺp. Banskoštiavnická samospráva informovala, že tak urobí nie na jednu hodinu, ale až na tri dni.



"Vypnutie svetiel na jednu hodinu, na Hodinu Zeme, je stále poznávacím znakom celej kampane. Pridajte sa aj vy a zhasnite od 20.30 do 21.30 h na 60 minút osvetlenie vo svojej domácnosti, firme," vyzvalo mesto na svojej internetovej stránke s dôvetkom, že vypnutie osvetlenia je symbolické a vyjadruje spoločnú vieru v pozitívnu zmenu.



Zároveň pripomenulo, že kampaň má aj nový rozmer. Jednotlivcov, komunity a inštitúcie vyzýva, aby zmenili svoje správanie a strávili jednu hodinu aktivitou prospešnou pre prírodu.



Hodina Zeme patrí medzi najväčšie globálne akcie so zapojením sa širokej verejnosti. Cieľom iniciatívy Svetového fondu na ochranu prírody je upriamiť pozornosť na trvalo udržateľný život. Spolupatričnosť vyjadruje každoročne zhasnutím svetiel viac ako miliarda ľudí na celom svete.