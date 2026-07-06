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V Banskej Štiavnici vystavuje svoje diela Stanislav Mikovčák

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Na snímke vľavo radnica a vpravo kostol sv. Kataríny. V Banskej Štiavnici. Foto: TASR- Jana Vodnáková

Umelecké diela sú podľa múzejníkov citlivo zakomponované do historického areálu, nájdu ich v interiéri Karnera sv. Michala, ako aj v podmanivom exteriéri hradného komplexu.

Autor TASR
Banská Štiavnica 6. júla (TASR) - V priestoroch Starého zámku v Banskej Štiavnici vystavuje svoje diela slovenský architekt a sochár Stanislav Mikovčák. Výstava s názvom Prekuta(ná) krajina predstavuje diela, v ktorých autor prepája architektúru, voľné sochárstvo, rezbárstvo a tradičné kováčske remeslo. Informovalo o tom Slovenské banské múzeum v Banskej Štiavnici.

Umelecké diela sú podľa múzejníkov citlivo zakomponované do historického areálu, nájdu ich v interiéri Karnera sv. Michala, ako aj v podmanivom exteriéri hradného komplexu. Výstavu si tam môžu pozrieť do konca tohto roka.

„Stanislav Mikovčák vo svojej tvorbe pracuje predovšetkým s drevom a kovom. Železo spracúva tradičným spôsobom - kovaním za tepla,“ priblížilo múzeum s tým, že vo svojich dielach tiež používa staré úžitkové predmety. Ústrednou témou jeho tvorby je úcta k tradíciám, poctivej práci a odkazu predchádzajúcich generácií. Autor, ktorý svoje práce úspešne prezentoval doma i v zahraničí, má k Banskej Štiavnici blízky vzťah, keďže tam dlhodobo striedavo žije a tvorí.

„Výstava prinesie návštevníkom pohľad na diela plné symboliky a príbehov, v ktorých sa surovosť železa stretáva s prírodnými štruktúrami dreva a kameňa,“ dodali múzejníci. Výstava podľa organizátorov sľubuje silný vizuálny zážitok a ideálnu príležitosť zamyslieť sa nad tým, ako dokáže súčasné umenie oživiť spomienky na našich predkov priamo v srdci stredovekej architektúry.
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