Banská Štiavnica 8. apríla (TASR) – V Banskej Štiavnici vznikol projekt pre podporu pešej turistiky po meste. TASR o tom v piatok informovala Karolína Šramová, ktorá zastupuje komunikáciu projektu s médiami.



Pripomenula, že budovanie pešej trasy s názvom Do skanzenu pešo spúšťa Slovenské banské múzeum (SBM). Jeho cieľom je motivovať návštevníkov mesta, aby chôdzou prispeli k zníženiu negatívnych dopadov motorovej dopravy v prostredí lokality UNESCO.



Banské múzeum v piatok pripravilo pre záujemcov mapovaciu prechádzku po Banskej Štiavnici. Viedla zo Starého zámku do expozície Banského múzea v prírode. „Dĺžka trasy jedným smerom je približne 1,5 kilometra,“ zdôraznila Šramová. „Porovnali sme dve trasy, ktoré vedú zo Starého zámku do múzea. Novonavrhovaná trasa vedie po vedľajších uličkách mesta,“ podotkla riaditeľka SBM Zuzana Denková s tým, že druhá, pôvodná, je po hlavnej ceste a chýba jej chodník pre chodcov.



Prechádzka do skanzenu bola v piatok súčasťou celoslovenského pracovného stretnutia ambasádorov Európskeho klimatického paktu v Banskej Štiavnici. Zamerané bolo na posilňovanie udržateľných foriem dopravy z hľadiska ich dopadu na znižovanie uhlíkovej stopy. Aj Európsky klimatický pakt vyzýva ľudí, aby zmenili svoje zaužívané spôsoby prepravy a aby namiesto áut volili jej ekologickejšie formy. „Napríklad, môžeme začať chodiť viac pešo, cestovať mestskou hromadnou dopravou či vlakom. Môžeme tiež ísť do práce na bicykli,“ podotkol jeho ambasádor Rastislav Amrich.