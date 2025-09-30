< sekcia Regióny
V Banskej Štiavnici začali s budovaním nového detského ihriska
Miestna samospráva informovala, že práce a montáž nových prvkov budú prebiehať počas nasledujúcich troch týždňov.
Autor TASR
Banská Štiavnica 30. septembra (TASR) - V Banskej Štiavnici v časti Povrazník začali tento týždeň s prácami na dobudovaní nového detského inkluzívneho ihriska. Miestna samospráva informovala, že práce a montáž nových prvkov budú prebiehať počas nasledujúcich troch týždňov.
Na detské ihrisko pribudne vežová multifunkčná zostava, lanová pyramída, prevažovacia hojdačka, balančný mostík, lanová preliezka, opičia dráha, gymcenter a tri inkluzívne prvky - kresliaca tabuľa s počítadlom a piškvorkami, visiaca hojdačka hniezdo a bezbariérový domček.
Radnica uviedla, že na vybudovanie ihriska získalo mesto dotáciu vo výške 45.000 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, celkové náklady na projekt sú viac ako 50.600 eur.
