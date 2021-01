V banskobystrickej nemocnici doteraz zaočkovali cez 850 zdravotníkov

Banská Bystrica 4. januára (TASR) – Do týchto dní v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici zaočkovali 858 zdravotníkov a aj z Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou, Stredoslovenského ústavu srdcovo-cievnych chorôb i banskobystrického regionálneho úradu verejného zdravotníctva. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že z ich nemocnice prejavilo záujem o očkovanie okolo 800 zamestnancov a všetkých plánujú zaočkovať do 15. januára.



V nemocnici spustili od pondelka očkovanie zdravotníkov a ďalších priorizovaných skupín.



"V prvý deň sme zaočkovali 199 nahlásených zdravotníkov. Zriadili sme tri vakcinačné ambulancie v priestoroch vzdelávacieho centra Eduka, v budove pred detskou nemocnicou. V najbližších dvoch týždňoch je v pláne zaočkovať denne dvesto zdravotníkov a sto svojich zamestnancov. Postupne sa kapacita zvýši na 500 očkovaní denne," konštatovala Maťašeje s tým, že na očkovanie sa prihlasuje prostredníctvom registračného formulára na https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-vaccination-form.php. Termín príde do SMS.



Registrovať sa môžu zdravotnícki pracovníci, študenti zdravotníckeho lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádzajú do kontaktu s pacientom, zamestnanec spoločnosti, ktorý vykonáva upratovaciu službu v nemocnici, zamestnanec domova sociálnych služieb či terénny sociálny pracovník.



"V Rooseveltovej nemocnici je aktuálne hospitalizovaných 76 pacientov s ochorením COVID-19, 13 z nich si vyžaduje podporu dýchania na umelej pľúcnej ventilácii. Maximálny počet lôžok, na ktorých vedia hospitalizovať pacientov s týmto ochorením, je 301 lôžok. Na ochorenie COVID-19 je pozitívne testovaných 92 zdravotníkov, ďalších 18 suspektných je v karanténe. Situácia sa mierne zhoršila," informovala Maťašeje.



Dodala, že personál z menej vyťažených oddelení presúvajú na oddelenia, kde je horšia situácia. Na základe príkazu zriaďovateľa v nemocnici poskytujú iba akútnu a neodkladnú zdravotnú starostlivosť.