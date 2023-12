V banskobystrickej nocľahárni čaká na ľudí bez domova Dračí dych

Banská Bystrica 24. decembra (TASR) - V banskobystrickej nocľahárni Večierka pripravili pre ľudí bez domova i tento rok tradičnú kapustnicu s názvom Dračí dych. Počas vianočných sviatkov môžu ľudia v ťažkej životnej situácii využiť služby nocľahárne bezplatne, k dispozícii je pre nich i ohrevňa. Pre TASR to uviedla riaditeľka územného spolku Slovenského červeného kríža v Banskej Bystrici Zuzana Stanová.



"Už tridsiaty rok sa u nás stretávajú zamestnanci a dobrovoľníci, aby pomohli v tejto sviatočnej chvíli ľuďom bez domova. Do večera sa tu vystrieda okolo 20 alebo 30 ľudí. Snažíme sa im pripraviť príjemné posedenie, to, čo si oni bežne cez rok nemôžu dovoliť," uviedla Stanová.



Na ľudí bez domova v banskobystrickej nocľahárni počas Štedrého dňa čaká šalát s rezňom i malé užitočné darčeky. Nechýba ani tradičná kapustnica nazývaná Dračí dych, ktorú takmer tri desaťročia každoročne pripravuje vedúci oddelenia sociálnej a krízovej intervencie pri Mestskom úrade v Banskej Bystrici Karol Langstein.



Hlavnými ingredienciami Dračieho dychu sú čerstvé mäso, klobása, údené mäso, hríby a kapusta, polievka je pripravovaná vždy deň pred Vianocami. "Spravili sme 50 litrov, čiže 100 porcií. Dnes si môžu ľudia naberať, ako budú mať chuť, zvyšok sa zamrazí a využije neskôr," priblížil Langstein.



Ľudí v ťažkej životnej situácii prišiel do nocľahárne na Štedrý deň tradične navštíviť aj primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. "Toto zariadenie už má svoj vek a svoju tradíciu. Budeme robiť všetko pre to, aby sme dokázali tento priestor vylepšiť a aby sa tu ľudia bez domova cítili príjemne nielen počas Vianoc, ale kedykoľvek to potrebujú počas roka," povedal Nosko.



Nocľaháreň Večierka v Banskej Bystrici oslávila tento rok 30. výročie svojho fungovania. Za tri dekády poskytla ľuďom v núdzi približne 200.000 nocľahov. Počas vianočných sviatkov bude spolu s ohrevňou až do stredy (27. 12.) otvorená bezplatne.