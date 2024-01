V Banskobystrickej prímestskej doprave štartuje integrovaný systém

Banská Bystrica 31. januára (TASR) - V prímestskej autobusovej doprave v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) od februára naostro štartuje nový integrovaný dopravný systém (IDS). Cestujúcim má priniesť napríklad nové spôsoby platby či výhodnejšie predplatné lístky, kraj vďaka nemu po rokoch získa prístup ku komplexným dátam o verejnej doprave. Na tlačovej konferencii o tom v stredu informovali predseda BBSK Ondrej Lunter a predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK Radoslav Vavruš.



"Posledný mesiac sme venovali pozornosť najmä tomu, aby sme do každého autobusu mohli fyzicky nainštalovať nový odbavovací systém. Nechceli sme však, aby sa to akýmkoľvek spôsobom dotklo cestujúcej verejnosti, preto sme poskytli mesiac mobility, v rámci ktorého mohli cestujúci využívať medzimestskú dopravu bezplatne," skonštatoval Lunter s tým, že mesiac cestovania zadarmo mohol kraj odhadom stáť približne 800.000 eur.



Nové zariadenia boli počas januára inštalované do takmer 500 autobusov spoločností SAD Zvolen a SAD Lučenec, ktoré v BBSK zabezpečujú prímestskú autobusovú dopravu. Vodiči prešli špeciálnym školením a k dispozícii budú mať aj inštruktážne video. "Odbavovacie zariadenia, ktoré sme inštalovali do vozidiel, sú zložené z niekoľkých komponentov, predovšetkým čítačky, tlačiarne a tabletu," doplnil Vavruš.



IDS v BBSK má cestujúcim priniesť verejnú dopravu 21. storočia. Medzi najvýznamnejšie zmeny patria nové spôsoby platby, a to platobnou kartou, mobilom či hodinkami, a tiež výhodné predplatné cestovné lístky. Kraj chce časom priniesť aj mobilnú aplikáciu, v ktorej budú cestujúci vidieť presnú polohu či prípadné meškanie jednotlivých spojov. V súvislosti so zavedením nového systému kraj ešte vlani spustil aj eshop www.idsbbsk.sk a viacero zákazníckych centier, registráciu doposiaľ využilo vyše 50.000 ľudí.



BBSK má nový integrovaný systém po rokoch priniesť detailné dáta o verejnej doprave, okrem množstva najazdených kilometrov aj presné počty cestujúcich. "Budeme presne vedieť, na ktorej linke v akých časových pásmach koľko ľudí cestuje. Na základe toho budeme môcť postupne v budúcnosti robiť zmeny, posilňovať spoje, ktoré dnes vidíme, že sú naplnené, alebo optimalizovať dopravu tam, kde vidíme, že ju využíva málo ľudí," vysvetlil Lunter.



IDS v BBSK začne naostro fungovať od 1. februára. Kraj upozorňuje, že spustenie moderného systému môže priniesť i menšie komplikácie a cestujúcich preto žiada o trpezlivosť a pochopenie. Prípadné vzniknuté problémy by sa však nemali dotknúť cestujúcej verejnosti.



"Aj samotní šoféri si musia zvyknúť na nový systém, ktorý doteraz nevyužívali, na nové tablety, nový softvér, v ktorom sa budú pohybovať. Ak by aj bola nejaká porucha jednotlivých zariadení, cestujúci bude môcť vstúpiť do autobusu a bude sa môcť previezť," dodal predseda BBSK.