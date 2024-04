V banskobystrickej škôlke pribudli dažďové záhrady či nová zeleň

Banská Bystrica 8. apríla (TASR) - Viaceré areály materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica sú už nielen krajšie a bezpečnejšie, ale reagujú aj na zmenu klímy. Ako v pondelok TASR informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková, v uplynulých týždňoch tam pribudli dažďové záhrady, nová zeleň a pieskoviská doplnili o ochranné plachty.



Všetky opatrenia, vrátane výmeny starého interiérového osvetlenia za 749 úsporných LED svietidiel, ktoré dosiahnu výraznú úsporu elektrickej energie, realizovala samospráva v rámci projektu Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica. Posuvné tieniace siete, ktoré inštalovali na detských pieskoviskách, majú škôlkarom počas horúcich dní skvalitniť pobyt v MŠ a ochrániť ich aj pred znečistením a neželanými zvieracími návštevníkmi.



"Tieniaca sieť zabezpečuje dostatočne príjemné prostredie pre dlhodobý pobyt vonku počas horúcich slnečných dní. Siete, ktoré sú odolné voči UV žiareniu a plesniam, sú inštalované na pieskoviskách počas celého roka. Ak sa používajú, presunú sa do hornej polohy pomocou posúvačov siete. Keď sa nepoužívajú, ponechajú sa v spodnej polohe a slúžia ako kryt a ochrana. Ďalšou možnosťou je umiestnenie tieniacej techniky v závislosti od polohy slnka nad pieskoviskom," priblížil energetik mesta Ivan Drgoňa.



Podľa neho v škôlkach tiež nahradili nepriepustné povrchy za priepustné celkovo v rozlohe 1162 metrov štvorcových. "Dosiahneme tým lepšie zadržiavanie zrážok a zlepšenie manažmentu vody v našom meste. Pri realizácii dažďových záhrad sa do zeme uložili nádrže na dažďovú vodu s integrovaným čerpadlom. Voda zachytená na streche škôlky je zvedená do nádrže. V prípade výdatných zrážok bude cez prepadové hrdlo dovedená pomocou trativodu pod úrovňou terénu do dažďovej záhrady k nasiakavým vrstvám. Voda zadržaná v nádrži poslúži na polievanie bylinkového záhonu," vysvetlil Drgoňa.