V banskobystrickej Starej tržnici budú Regionálne vianočné trhy

Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - V banskobystrickej Starej tržnici budú v nasledujúcich dňoch svoj tovar ponúkať regionálni výrobcovia a tvorcovia z Banskobystrického kraja. Od 11. do 16. decembra sa tu budú druhýkrát konať Regionálne vianočné trhy.



"V minulom roku sme začali organizovať Župné trhy. Konali sa v siedmich okresných mestách v Banskobystrickom kraji v rozmedzí mesiacov máj až september. Miestni producenti a remeselníci hodnotili účasť na župných trhoch veľmi pozitívne, preto sme prišli s ideou ponúknuť im možnosť predaja v predvianočnom období," uviedla manažérka projektu Regionálne pulty Mária Ursínyová.



Predajné trhy podľa nej poskytujú priestor nielen na nákup unikátnych výrobkov, ale aj spoznanie miestnych remeselníkov. "Úžasný priestor pre predaj regionálnych produktov sme vytvorili v spolupráci so Starou tržnicou na Námestí Š. Moysesa v Banskej Bystrici," dodala.



Na Regionálnych vianočných trhoch predstaví svoje výrobky spolu 45 výrobcov z Banskobystrického kraja. Budú sa striedať počas celého týždňa v 15 stánkoch pod hlavičkou Regionálne.



Návštevníci trhov tu nájdu napríklad keramiku z dielne Petra Tatárika zo Seliec alebo Lucie Kováčovej z Banskej Bystrice, vianočné gule zdobené voskovanou čipkou Vlasty Ďorďovičovej zo Zvolena, kyjatické hračky a svietniky Ladislava Hedvigiho z Rimavských Zalužian, prírodnú kozmetiku Emílie Mészárosovej z Fiľakova, výrobky kováčky Andrey Kosecovej z Hajnáčky či jemné výšivky Margaréty Hlbockej z Lučenca.



Pre tých, ktorí sa na Regionálne vianočné trhy do Banskej Bystrice nedostanú, je tu podľa Ursínyovej stále možnosť kúpiť si tieto výrobky prostredníctvom internetovej stránky regionálnych pultov.



Regionálne vianočné trhy sú súčasťou projektu Regionálne pulty, ktorého cieľom je podpora lokálnych producentov z Banskobystrického kraja. Regionálne pulty sú podporované Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK), Rozvojovou agentúrou BBSK a Krajskou organizáciou cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus.