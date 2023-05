V banskobystrickom historickom centre začne premávať turistický vláčik

V Banskej Bystrici predstavili mediálny vláčik, ktorý bude jazdiť v regióne počas tohtoročnej letnej sezóny. Na snímke vláčik na Námestí SNP v Banskej Bystrici v piatok 19. mája 2023. Foto: TASR - Ján Krošlák

Banská Bystrica 19. mája (TASR) - Do Banskej Bystrice sa po rokoch vracia turistický vláčik, ktorý zatraktívni cestovný ruch nielen v meste, ale aj v jeho okolí. Ako v piatok informoval výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Stredné Slovensko Jiří Pěč, vyrobili ho v Maďarsku, v dvoch vozňoch prevezie 52 ľudí a je v ňom aj miesto pre invalidov alebo kočík.Vláčik nazvaný Neusohl Express, ktorý prebral historický názov Banskej Bystrice, začne premávať od júna. Počas hlavnej sezóny v júli a v auguste pôjde denne. V júni a v septembri iba cez víkendy a sviatky. Presné časy jázd zverejnia webové stránky www.centralslovakia.eu a www.visitbanskabystrica.sk. Základným okruhom je historické centrum mesta, vyrazí však aj do sedla pod Pustým hradom vo Zvolene alebo na hrad do Slovenskej Ľupče v prípade rôznych letných podujatí. V pláne je tiež Hronsek a po rekonštrukcii cesty i Špania Dolina.zdôraznil primátor Ján Nosko.konštatoval predseda BBSK Ondrej Lunter.Ako dodal Pěč, vláčik bude k dispozícii na objednávky pre skupiny a aj ako doprava na vybrané podujatia. Súčasťou letnej sezóny budú tiež rôzne tematické jazdy, napríklad "pivná tour" po banskobystrických pivovaroch.