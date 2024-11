V Banskobystrickom kraji bude pôsobiť mládežnícky parlament

Banská Bystrica 21. novembra (TASR) - V aule Strednej priemyselnej školy Jozefa Murgaša v Banskej Bystrici sa v piatok (22. 11.) uskutoční prvé valné zhromaždenie (VZ) Mládežníckeho parlamentu (MP) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). Študenti zastupujúci všetky stredné školy v kraji predstavia organizačnú štruktúru parlamentu, stanovia si priority na nasledujúce funkčné obdobie a zvolia svojich zástupcov do orgánov MP. TASR o tom vo štvrtok informovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková.



"Prvé VZ ponúka jedinečný priestor pre študentov z celého kraja, aby sa osobne stretli, zdieľali svoje názory a diskutovali o problémoch, ktoré ich a spolužiakov trápia. Zhromaždenie takisto umožní vytvoriť základné smerovanie pre parlament, ktorým sa bude riadiť pri presadzovaní projektov a aktivít zameraných na podporu vzdelávania, kultúry, voľnočasových možností a občianskej angažovanosti v rámci nášho kraja. Mladí tak budú mať možnosť aktívne sa zapájať do verejného života a týmto spôsobom priblížiť samosprávu bližšie k rovesníkom," konštatovala Štepáneková.



MP-BBSK je iniciatívou mladých ľudí žijúcich na území kraja s cieľom vytvoriť platformu, kde môžu slobodne vyjadrovať svoje názory, aktívne sa zapojiť do verejných procesov a realizovať vlastné projekty na podporu regionálneho rozvoja. Fungovať má ako poradný orgán na podporu participácie mladých ľudí na verejnom živote v rámci BBSK.