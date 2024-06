V Banskobystrickom kraji budú menštruačné pomôcky dostupné na školách

Banská Bystrica 18. júna (TASR) - Pred dvoma rokmi začal Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) distribuovať do 59 stredných škôl (SŠ) vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti bezplatné menštruačné pomôcky pre študentky. Teraz túto službu rozširuje aj o 23 kultúrnych inštitúcií v kraji, ktoré vlani navštívilo asi pol milióna ľudí, z toho viac ako 60 percent žien. Zo 450 pracovníkov týchto zariadení je vyše 270 zamestnankýň. Informovalo o tom v utorok v Banskej Bystrici vedenie BBSK.



"Ešte pred tromi rokmi mal problém menštruačnej chudoby nábeh na to, aby sa stal predmetom kultúrno-etickej vojny. BBSK je jeden zo sociálne najnáročnejších, najchudobnejších krajov v SR a je s tým reálny problém aj v našich regiónoch. Pritom tieto dámske hygienické potreby by mali byť na toaletách štandardne prístupné ako papier alebo mydlo," vysvetlil predseda BBSK Ondrej Lunter.



"Asi štvrtina študentiek našich SŠ mala pravidelne problém s menštruačnými pomôckami, nemohla prísť do školy, preto sme v roku 2022 ako prvý a jediný kraj pristúpili k tejto 'pionierskej' aktivite. Vzorom nám bolo Škótsko," konštatoval Lunter.



Kraj vtedy do 59 SŠ, ktoré navštevuje okolo 5500 študentiek, rozdistribuoval okolo 255.000 kusov menštruačných pomôcok, čo bol zhruba objem potrebný na tri mesiace. Z 54 SŠ dostal spätnú väzbu, že to malo úspech a nepotvrdili sa ani obavy, že niekto bude dámske hygienické potreby kradnúť alebo to zaťaží krajský rozpočet. Ročná spotreba vychádza približne na 12.000 eur.



"Teraz bezplatné menštruačné pomôcky rozšírime aj na dámske toalety divadiel, knižníc a kultúrnych zariadení rôzneho typu v našej správe vrátane siedmich SPACE centier, kde sa mládež vzdeláva a kde je vysoký pohyb ľudí. Nebude nás to stáť nič. Predpokladané náklady sú okolo 6000 eur, ale dostali sme dar od súkromnej spoločnosti, ktorý na to použijeme," dodal šéf kraja.