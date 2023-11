V Banskobystrickom kraji budú prímestské autobusy jazdiť po novom

Banská Bystrica 13. novembra (TASR) - Cestujúci v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) budú od 1. januára jazdiť prímestskou autobusovou dopravou po novom. Všetky linky prechádzajú od tohto dátumu na Integrovaný dopravný systém (IDS), čo má priniesť najmä pravidelným cestujúcim výhody. Tí sa už môžu registrovať v novom e-shope a kúpiť si s predstihom predplatný cestovný lístok. Informoval o tom predseda BBSK Ondrej Lunter s tým, že počas januára bude prímestská doprava v kraji zadarmo.



"Na stránke www.idsbbsk.sk sme dnes spustili e-shop, v ktorom sa môžu cestujúci zaregistrovať, priradiť si svoj identifikátor, teda súčasnú dopravnú kartu, ISIC kartu, virtuálnu IDS kartu alebo platobnú kartu a rovnako nakúpiť predplatné cestovné lístky, čiže mesačník, trojmesačník či rovno predplatný cestovný lístok na celý rok. Proces registrácie a samotného nákupu trvá len niekoľko minút a vďaka predplatným lístkom cestujúci na pravidelných trasách ušetria rádovo v desiatkach percent v porovnaní s jednorazovými lístkami," konštatoval Lunter.



Všetci, ktorí si predplatný cestovný lístok kúpia online do konca januára, automaticky a bezplatne získajú predĺženie jeho platnosti o ďalších 30 dní.



"Budeme radi, ak túto možnosť využije čo najviac cestujúcich. Zároveň, ich spätná väzba bude pre nás dôležitá pre doladenie detailov na e-shope tak, aby bolo jeho používanie čo najjednoduchšie a najpriateľskejšie. Prosíme preto, ak narazia na akýkoľvek problém, chybu, prípadne na niečo, čo nebude jasné, nech neváhajú a využijú mailové a telefonické kontakty uvedené priamo na stránke," doplnil predseda predstavenstva IDS BBSK Radoslav Vavruš.



Ako tiež šéf kraja avizoval, mesiac január bude v BBSK mesiacom mobility, kedy bude cestovanie vo všetkých prímestských autobusoch SAD Zvolen a SAD Lučenec zadarmo pre všetkých. Ľudia tak budú mať možnosť nielen zvyknúť si na zmeny, ale aj vyskúšať si dochádzanie verejnou dopravou.



"Každá zmena so sebou prináša istú dávku neistoty, je potrebné si na ňu zvyknúť a pripraviť sa. Rovnako je našim cieľom dostať do autobusov verejnej prímestskej dopravy viac cestujúcich. Takto nielen odľahčíme premávku či parkovacie plochy, ale znížime aj uhlíkovú stopu," vysvetlil Lunter.



Okrem online možností už čoskoro pribudnú na viacerých miestach kraja aj fyzické Zákaznícke centrá IDS BBSK. V najbližších týždňoch sa začnú distribuovať informačné brožúry a plagáty v slovenskom i maďarskom jazyku. Ku koncu novembra kraj rozpošle informačné esemesky na viac ako 280.000 telefónnych čísiel.