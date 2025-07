V Banskobystrickom kraji cestujúcich láka do autobusov letné počasie

Banská Bystrica 14. júla (TASR) - Rodiny s deťmi, ale aj seniori nad 70 rokov sú najčastejšie skupiny cestujúcich, ktorí sa počas víkendov prepravujú regionálnymi autobusmi v rámci Integrovaného dopravného systému (IDS) Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK). V prvom polroku bol najvyťaženejším víkend 14. a 15. júna, kedy regionálne linky využilo 29.213 cestujúcich s jednorazovým lístkom. TASR o tom v pondelok informovala vedúca útvaru marketingu a komunikácie IDS BBSK Lenka Štepáneková.



Zo štatistík za prvý polrok vyplýva, že so stúpajúcimi teplotami rastie aj počet pasažierov, ktorí cestujú počas víkendov v regionálnych autobusoch v BBSK. Kým počas februára si jednorazový lístok kúpilo priemerne 11.142 cestujúcich za jeden víkendový deň, v júni to už bolo 13.579 ľudí.



„Spolu s teplejším počasím evidujeme nárast víkendových cestujúcich na regionálnych linkách IDS BBSK. Tento trend sa začal už v apríli a počty predaných jednorazových cestovných lístkov rástli i počas májových a júnových víkendov,“ zhodnotil predseda predstavenstva spoločnosti Organizátor IDS BBSK, ktorá regionálnu autobusovú dopravu v kraji zastrešuje, Radoslav Vavruš.



„V prvom polroku bola najvyťaženejším víkendovým dňom sobota 14. júna so 16.359 cestujúcimi prepravenými na jednorazový lístok. Počas tohto dňa vzrástol ich predaj vo všetkých kategóriách, najviac v základnom cestovnom, ale tiež v oboch detských kategóriách, do šesť rokov aj od šesť do 18 rokov. Na základe toho predpokladáme, že víkendové autobusy využívajú najčastejšie rodiny s deťmi na výlety, rodinné návštevy alebo nákupy,“ konštatoval Vavruš.



Najviac cestujúcich počas víkendov využilo regionálne autobusy v rámci zón Brezno a Banská Bystrica.



„Počas víkendov prevládajú kratšie trasy, z obcí do väčších miest, ale i do turisticky atraktívnych lokalít ako Kremnica, Banská Štiavnica či Slovenská Ľupča. Cez pracovný týždeň patria medzi najvyťaženejšie trasy v rámci zóny Banská Bystrica a zóny Brezno, tiež Zvolen-Banská Bystrica alebo Zvolen-Detva,“ dodal Vavruš.



IDS BBSK počas letných mesiacov zabezpečuje tiež špeciálne posilové spoje pre Banskú Štiavnicu a okolie, ktoré slúžia ako prípoje k regionálnym vlakom, ale aj FestBusy, vďaka ktorým sa ľudia bez problémov dostanú na kultúrne podujatia v kraji.