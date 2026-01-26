< sekcia Regióny
V Banskobystrickom kraji chrípka a jej podobné ochorenia stúpli
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili štyri materské a štyri základné školy v BBSK, a to v Banskej Bystrici, Lučenci, Poltári, Rimavskej Sobote a v Žiari nad Hronom.
Autor TASR
Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Výskyt akútnych respiračných ochorení (ARO) a chrípky i jej podobných ochorení (CHPO) minulý týždeň v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) opäť vzrástol. Oproti tretiemu kalendárnemu týždňu sa výskyt ARO zvýšil takmer o dve percentá a CHPO o viac než 24 percent. Na webe Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici o tom v pondelok informovala regionálna hygienička Zora Kľocová Adamčáková s tým, že prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu hlásili z piatich okresov kraja.
RÚVZ zaznamenal spolu 5253 prípadov ARO, čo predstavuje chorobnosť 1473,54 na 100.000 osôb v starostlivosti hlásiacich lekárov. Najviac v okrese Zvolen. Z toho bolo CHPO 755, čo je chorobnosť 211,79 na 100.000 ľudí. Najvyššiu evidovali v okrese Brezno. Najčastejšie boli choré najmenšie deti do piatich rokov veku.
