V Banskobystrickom kraji čistili turisticky atraktívne lokality

Na snímke lesný chodník vedúci k Hlbockému vodopádu pri obci Hlboké nad Váhom 2. augusta 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová

Gruntovačka sa v kraji koná dvakrát ročne, na jar pri príležitosti Dňa Zeme a na jeseň v rámci Svetového čistiaceho dňa.

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - V Banskobystrickom kraji sa v uplynulých dňoch uskutočnila tradičná Gruntovačka - spoločné čistenie prírody, miest a turisticky atraktívnych lokalít. Do jesenného upratovania sa zapojili dobrovoľníci, školy, obce aj rôzne organizácie vo všetkých regiónoch kraja. TASR o tom informovala Zuzana Jóbová z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, ktorá akciu organizuje v spolupráci s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.

Teší nás, že sa do Gruntovačky pravidelne zapájajú nielen školy, ale aj verejnosť. Z niektorých lokalít sa stali takmer symbolické miesta, kde sa pravidelne vraciame, no každý rok sa objavia aj nové tipy z regiónov,“ poznamenala Jóbová s tým, že novinkou bola tento rok expozícia drevených vyrezávaných krížov v Detve či upratovanie pri Koprášskom viadukte. Dodala, že Gruntovačka sa v kraji koná dvakrát ročne, na jar pri príležitosti Dňa Zeme a na jeseň v rámci Svetového čistiaceho dňa.

Na Horehroní sa do čistenia prírody zapojili žiaci z Brezna, ktorí vyzbierali desať vriec odpadu v oddychovej zóne Banisko. V regióne stredného Pohronia zase žiarski gymnazisti upratovali spolu so Združením na záchranu hradu Šášov okolie rieky Hron pod hradom. Do Gruntovačky sa zapojili aj v Banskej Štiavnici, stredoškoláci tu čistili pontón na Klingeri a vyhliadkovú plošinu Javisko na náučnom chodníku „Štiavnica z nadhľadu“.

V regióne Gemer zase dobrovoľníci vyčistili priestor v okolí Koprášského viaduktu. Podľa Jóbovej sa im podarilo nájsť aj unikátny historický predmet - pravdepodobne klinec z obdobia výstavby železnice Gemerské spojky. Približne 20 vriec odpadu a ďalšie väčšie kusy odpadu vyzbierali žiaci na Podpoľaní, konkrétne v okolí expozície drevených krížov. Upratovalo sa aj vo Zvolene pod Pustým hradom, kde sa na čistení zúčastnili tunajší stredoškoláci.
