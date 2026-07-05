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V Banskobystrickom kraji dosiahla účasť v referende asi 14 percent
Z takmer pol milióna voličov v kraji s 862 okrskami prišlo k urnám necelých 70.000 ľudí.
Autor TASR
Banská Bystrica 5. júla (TASR) - Účasť voličov na sobotňajšom (4. 7.) referende v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) dosiahla zhruba 14 percent. Z takmer pol milióna voličov v kraji s 862 okrskami prišlo k urnám necelých 70.000 ľudí. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR.
Zo siedmich územných obvodov mala najvyššiu účasť Banská Bystrica, a to cez 19 percent. V okrese bolo 129 okrskov. Najnižšiu účasť mala Rimavská Sobota s 215 okrskami, kde hlasovalo necelých deväť percent voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.
Zo siedmich územných obvodov mala najvyššiu účasť Banská Bystrica, a to cez 19 percent. V okrese bolo 129 okrskov. Najnižšiu účasť mala Rimavská Sobota s 215 okrskami, kde hlasovalo necelých deväť percent voličov.
V referende voliči rozhodovali o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Išlo o desiate referendum v histórii samostatnej Slovenskej republiky.
Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu potvrdila neplatnosť tohto referenda. Zúčastnilo sa na ňom 16,13 percenta voličov. Na platnosť referenda je potrebná viac ako 50-percentná účasť.