V Banskobystrickom kraji sa opäť zaveziete za zimnými športmi skibusmi

Banská Bystrica 14. januára (TASR) - V Banskobystrickom kraji aj túto sezónu zvážajú fanúšikov zimných športov do obľúbených stredísk skibusy. Na Horehroní odľahčia dopravu v Bystrianskej doline, v okolí Banskej Bystrice smerujú do centier Šachtičky a Donovaly a premávajú tiež medzi Kremnicou a Skalkou a skibus prepája tiež regióny Podpoľanie a Novohrad.



Ako informuje Daniela Volenská z Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus, na Horehroní premáva skibus od 23. decembra 2022. Pre držiteľov Horehronie Card sú skibusy zadarmo. Premávajú podľa platného grafikonu medzi obcami Mýto pod Ďumbierom, Bystrá, Tále a Krupová – Chopok juh. Skibus premáva denne počas jarných prázdnin (20. 2. až 12. 3.), počas veľkonočných prázdnin od 6. apríla do 11. apríla. Inak premáva počas víkendov v závislosti od lyžiarskych podmienok. Okrem skibusov jazdí aj víkendový spoj z Brezna na Čertovicu.



Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko spolu s partnermi vypravuje na cesty tri skibusy. Skibus na Šachtičky premáva od januára do 19. marca. Dvakrát denne cez víkendy, sviatky a jarné prázdniny v Banskobystrickom kraji (25. 2. - 5. 3.). Skibus na Donovaly premáva raz za deň od stredy do soboty na večerné lyžovanie v termíne od 4. januára do 18. marca. Oba autobusy vyrážajú zo železničnej stanice v Banskej Bystrici.



Skibus mesta Kremnica odštartoval svoju sezónu už v decembri 2022. Žltý minibus jazdí štyrikrát denne z parkoviska Jeleň v Kremnici na Skalku od 25. 12. do 11. 4. počas víkendov, sviatkov, jarných prázdnin v Banskobystrickom kraji a veľkonočných prázdnin.



Skibus Novohrad-Podpoľanie vyráža na cesty z Lučenca naprieč celým Novohradom do troch lyžiarskych stredísk pod Poľanou. Ide o lyžiarske strediská Kočanda – Látky, Zerrenpach – Látky a Kokava-Línia. Pre priaznivcov bežeckého lyžovania je v ponuke aj špičkovo upravený bežecký areál Látky – Mláky. Skibus Novohrad-Podpoľanie tento rok premáva v dátumoch 6. 1.; 7. 1.; 4. 2.; 18. 2. a 4.3. Tento rok môžu cestujúci využiť služby Novohradsko-podpolianskeho skibusu zadarmo.



Novinkou tejto sezóny je skibus na strednom Pohroní. Ten zavezie fanúšikov zimných športov do lyžiarskeho strediska SKI centrum Drozdovo. Skibus premáva cez víkendy, dvakrát denne od 7. 1. do 5. 2. po dvoch trasách na striedačku. V soboty chodí zo Žarnovice cez Voznicu, Rudno nad Hronom, Brehy a Novú Baňu. V nedeľu vyráža z Hronského Beňadika cez Tekovskú Breznicu, Brehy a Novú Baňu. Naspäť ide z Drozdova na obed a po skončení prevádzky vlekov.



Súhrnné informácie o skibusoch v Banskobystrickom kraji sú k dispozícii na destinačnom webe kraja zahoramizadolami.sk