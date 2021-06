V Banskobystrickom kraji je sčítaných takmer 91 percent obyvateľov

Banská Bystrica 2. júna (TASR) – Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má ku koncu mája sčítaných takmer 91 percent obyvateľov. Asistovane sa sčítalo zatiaľ 37.782 ľudí. Štatistický úrad (ŠÚ) SR však eviduje v kraji aj dve obce, ktoré nedosiahli sčítanosť ani 70 percent. TASR o tom v stredu informovala Jasmína Stauder zo ŠÚ SR.



Asistované sčítanie sa na Slovensku spustilo 3. mája a potrvá do 13. júna. V BBSK podľa ŠÚ SR pokračuje uspokojivo. Z celkového počtu 516 obcí v kraji smeruje sčítanie k ukončeniu v dvoch tretinách. V kraji je zriadených 533 kontaktných miest. Obyvateľom je k dispozícii 630 stacionárnych asistentov a k záujemcom domov je pripravených prísť 763 mobilných asistentov.



„Zvyšné obce v kraji majú ešte dva týždne. Pripomíname, že sčítanie je zo zákona povinný akt a za nesplnenie si povinnosti môže samospráva udeliť obyvateľovi pokutu až do výšky 250 eur. V BBSK sú vytvorené naozaj dobré podmienky na to, aby si obyvateľ mohol splniť povinnosť sčítať sa do 13. júna,“ zdôraznila Ľudmila Ivančíková, generálna riaditeľka Sekcie sociálnych štatistík a demografie ŠÚ SR.